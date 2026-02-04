AIReF alerta de una deficiencia estructural en la gestión de bajas médicas tras triplicar su gasto en 10 años

La presidenta de AIReF, Cristina Herrero. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha detectado una "deficiencia estructural" en la gestión de la incapacidad temporal, en un contexto en el que se ha registrado un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un incremento del 15% en la duración media, lo que ha provocado que se triplique el gasto en IT en los últimos diez años (desde 2014).

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado este miércoles un estudio sobre la incapacidad temporal (IT), que forma parte de los tres estudios encargados a la institución en el marco del 'Spending Review 2022-2026'.

La incapacidad temporal --que presta protección económica transitoria a trabajadores que han sufrido enfermedad o un accidente-- supone una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español y representa el segundo mayor componente de gasto de la Seguridad Social, con un desembolso de 16.500 millones de euros en 2024, solo superado por las pensiones.

La evaluación de la AIReF identifica una deficiencia estructural en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de la separación entre la autoridad que concede la prestación (médicos de atención primaria) y la responsabilidad financiera de la misma (el Instituto Nacional de la Seguridad Social), una cuestión que se agrava por la descentralización del sistema sanitario español.

Este diagnóstico estructural se produce, además, en un contexto de deterioro de los principales indicadores de la incapacidad temporal, con un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un incremento de la duración media del 15%, especialmente en las patologías de mayor gasto (enfermedades de salud mental y muscoloesqueléticas), en un entorno de mayores listas de espera del sistema sanitario.

LAS BAJAS POR ENFERMEDADES MENTALES PRESENTAN LAS MAYORES DURACIONES

En rueda de prensa, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha explicado que se ha producido un aumento de los episodios de contingencias comunes, que pasan de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, frente a la estabilidad de las contingencias profesionales (700.000 episodios al año).

Más en detalle, la AIReF ha calculado que la incidencia en contingencias comunes ha aumentado de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017 a 33,9 en 2024, al tiempo que la duración media ha crecido desde 40 días en 2027 a 45,9 días en 2024.

Según ha trasladado Cristina Herrero, las enfermedades musculoesqueléticas y las respiratorias tienen los niveles más altos de incidencia, pero el mayor crecimiento acumulado se da en las enfermedades infecciosas y las mentales. Sobre estas últimas (mentales), la AIReF ha explicado que presentan las mayores duraciones medias, con un incremento de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024.

PASO DE CONTRATO TEMPORAL A INDEFINIDO AUMENTA LA PROBABILIDAD DE BAJA

Asimismo, la AIReF constata la influencia de la evolución del marco normativo hacia un enfoque progresivamente más garantista desde 2018, que ha revertido restricciones previas y ampliado la protección económica durante los episodios de incapacidad temporal.

En concreto, destaca la restauración del complemento retributivo del 100% para los empleados públicos en situación de incapacidad temporal, que incrementó en un 40% la probabilidad de iniciar una baja.

Por su parte, el tránsito desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsado por la reforma laboral incrementó en torno al 30% la probabilidad de iniciar un episodio de incapacidad temporal.

La AIReF también ha constatado, en base a los modelos y análisis cuantitativos, que el 25% de personas concentran el 55% de episodios de incapacidad temporal, lo que indica un fenómeno de reiteración. Además, los datos apuntan a que es más probable que se produzca en empresas grandes.

PROPUESTAS DE LA AIREF: REFORZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Con todo, la evaluación de la AIReF ha puesto de relieve el papel relevante de la falta de supervisión y seguimiento de los procesos, la evolución normativa más garantista, el ciclo económico expansivo, el aumento de la demanda sanitaria y las listas de espera en el aumento de la incapacidad temporal.

Por ello, el organismo independiente ha propuesto desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera.