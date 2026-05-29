AIReF avala el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones pero mantiene que no garantiza sostenibilidad

Archivo - La presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, en una imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones, pero ha vuelto a advertir, como en años anteriores, de que no garantiza la sostenibilidad del sistema, lo que ratifica las conclusiones de su informe de 2025.

En este sentido, el estudio de este año concluye que la regla de gasto de pensiones vuelve a cumplirse formalmente y que el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

Las previsiones de la AIReF suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, que viene explicado por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

La AIReF también mantienen las conclusiones sobre las sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en el informe de 2025. Así, subraya que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

De esta forma, en un escenario a políticas constantes, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo, impulsada por el envejecimiento de la población, "agravado por la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas".

Así, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050.

Por otro lado, la AIReF ha reiterado su visión de que existen problemas de diseño en la regla de gasto, ya que parte de una "visión parcial" de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición "imprecisa" de medidas de ingresos.

También lamenta que su vinculación a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea impide incorporar la información más reciente sobre la situación del sistema público de pensiones y la economía en general y, en tercer lugar, critica que "no encaja en el nuevo marco fiscal europeo". Por todo ello, sugiere que se revise la regla de gasto.

Este estudio se realiza en cumplimiento del mandato adicional solicitado por el Gobierno a la AIReF para actualizar el análisis ya realizado de 2025, incorporando los datos macroeconómicos más recientes y la información disponible sobre los ingresos.

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