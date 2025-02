Álvarez (UGT) dice que "los empresarios de este país tienen que saber que no tienen derecho de veto"

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este viernes en Pamplona que "los empresarios de este país tienen que saber que no tienen derecho de veto, que tienen que ir a las mesas de negociación con voluntad de acuerdo, y si van con voluntad de acuerdo, con toda seguridad podremos avanzar, como lo hemos hecho en otros momentos con la reforma laboral o con la reforma de las pensiones".

Álvarez, que ha intervenido en la apertura del 13º Congreso Regional de UGT de Navarra, ha explicado que había escuchado "al presidente de la patronal de Navarra reprochar que el Gobierno, cuando no hay acuerdo, decrete, pero no escuché en 2012 a ningún dirigente de la patronal, cuando llegó Rajoy al Gobierno, que decretó los cambios en materia de relaciones laborales y ni siquiera nos llamó". "Entonces parecía que estaba bien. Ahora, después de procesos de concertación larguísimos se dice que el Gobierno no tiene en cuenta las opiniones de los empresarios", ha lamentado.

Álvarez ha señalado que "los acuerdos no son cosa de uno, son cosa de dos o de tres". "Hoy tenemos que pensar que lo que tenemos no nos lo ha regalado nadie. Estos días en los que la patronal se rasga las vestiduras porque el SMI ha llegado a los 1.184 euros, desde UGT podemos decir que si hubieran cumplido los acuerdos firmados en 2018, la subida del SMI no les hubiera afectado, porque el SMI sería inferior al salario mínimo de convenio", ha resaltado.

Tras ello, Álvarez ha pedido a los empresarios "que no se quejen, que cumplan lo que firman, y que podamos avanzar en la negociación colectiva".

El secretario general de UGT ha señalado que quiere ver a la patronal en las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que "supongo que empezaremos después del verano", ya que caduca este año el acuerdo vigente. "Quiero ver -en la patronal- ese énfasis que ponen en la negociación. Por nuestra parte no va a faltar voluntad", ha afirmado.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, Álvarez ha explicado que "el objetivo inmediato son las 37,5 horas, en el camino de las 32 horas". "Cuando lleguemos a las 37,5 horas no vamos ni a tomar aliento, vamos a seguir trabajando por las 32 horas. En algunas Comunidades las 37 horas y media son una realidad de promedio, pero no son una realidad universal, y queremos que sean una realidad universal, que afecte a los trabajadores de hostelería, a los de comercio, a las trabajadoras de atención a domicilio, a las de limpieza, al conjunto de sectores productivos de nuestro país", ha señalado.

Por eso ha explicado que UGT va a continuar con el proceso de movilizaciones y ha deseado que haya acuerdo con la CEO. Álvarez se ha mostrado dispuesto a negociar, pero ha precisado "para eso necesitamos" que la iniciativa "pase el trámite parlamentario". "Los trabajadores van a estar viendo qué es lo que van a hacer los diputados", ha señalado.

SITUACIÓN MUNDIAL

Por otro lado, Pepe Álvarez se ha referido a la situación mundial para señalar que "vivimos un momento difícil, complejo, seguramente el momento más complejo que en términos globales podíamos haber visualizado, porque nunca la economía planetariamente ha estado tan inter relacionada".

Álvarez ha señalado que el mundo afronta "un cambio geopolítico de una naturaleza importantísima como no hemos conocido en la historia de la humanidad, y nos coge en un momento difícil, complejo, porque en la UE pintan bastos".

El dirigente sindical ha afirmado que "tenemos que empezar a quitar la máscara a aquellos que siguen el camino de la internacional del odio, de esta internacional ultraconservadora, y ponerlos frente al espejo". "¿Qué les van a decir a los agricultores de nuestro país cuando sus amigos impongan los aranceles que, si no hacemos nada, van a arruinar una parte importante de la agricultura de nuestro país? Hasta ahora no han dicho nada, son unos miserables y unos cobardes", ha afirmado.

Insistiendo en esta línea, Pepe Álvarez ha subrayado que "no puede ser que todos los días del año nos hagan desayunar con su banderita, y a la hora de defender a las personas que representa esa bandera estén ausentes".

Pepe Álvarez ha sostenido que "necesitamos más Unión Europea que nunca, sin la UE no podemos salir de esta situación, no solo desde la perspectiva económica, sino tampoco desde la perspectiva de la sociedad civilizada tal y como la conocemos".

IMPULSO AL COCHE ELÉCTRICO

En otro orden de cosas, Pepe Álvarez ha destacado la importancia del sector del auto, "una de las alternativas industriales más importantes que tenemos y que tenemos que conservar". "Se ha hecho un proceso de transformación, hemos contado con el soporte del Gobierno de España, con el soporte de la UE, que nos han ayudado a realizar este proceso de cambio, pero los deberes en parte están sin hacer", ha señalado.

El dirigente sindical ha asegurado que "esos deberes son la red de electrificación que nos permita usar el coche eléctrico de manera normal". "¿Cómo vamos a vender los coches que podamos fabricar si no hay una red que permita hacer un viaje normal?", ha planteado.

Tras ello, ha señalado que "necesitamos que el coche eléctrico sea visualizado por los ciudadanos y ciudadanas como la alternativa de futuro".