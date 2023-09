Álvarez (UGT) pide "no culpar" a los trabajadores por las vacantes y poner el foco en por qué no se ocupan

Cuerva ha pedido caminar hacia medidas "no estructurales" y que el subsidio de paro no se convierta en una práctica "generalizada y eterna"



MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido no culpar a los trabajadores por las vacantes de empleo y poner el foco en por qué las personas no ocupan esos puestos.

Durante unas jornadas organizadas por Cepyme para presentar el estudio de 'El reto de las vacantes en España', Álvarez ha destacado que los trabajadores deciden no desplazarse a cubrir ciertas vacantes porque en muchas ocasiones el coste de desplazarse a otra comunidad supone el 70% del salario, algo que pasa sobre todo en las zonas tensionadas, que son las que mayor demanda de mano de obra requieren en las épocas estivales.

"Si yo estoy viviendo en Asturias, donde no tengo que pagar alquiler, no tiene sentido que diga que me voy a ir a Alicante o Baleares a vivir, donde me voy a dejar el 70% de lo que gane en la habitación", ha recalcado.

Asimismo, el sindicalista ha asegurado que otra de las razones de peso por las cuales no se cubren las vacantes es porque en muchas ocasiones no se cumplen los convenios y los trabajadores acaban trabajando jornadas de más de 10 horas.

En lo que respecta a la vacantes de empleo, que el INE cifra en 150.000 tal y como se recoge en el estudio de Cepyme, Álvarez ha criticado que en el sistema público de empleo no exista personal que realice acompañamiento a las personas que están en búsqueda activa de trabajo, al igual que hay en otros países de Europa.

"¿Cómo es posible que pasen dos años y nadie se haya preocupado de preguntar oiga usted, aparte del currículum este que tengo aquí, ¿qué más sabe?, ¿qué expectativas tiene?, ¿qué le gustaría hacer?", ha afirmado.

Por ello, Álvarez ha pedido a la Administración Pública caminar hacia un sistema en el que se esté más en contacto con las personas desempleadas y no creer que los trabajadores "se acomodan" con las prestaciones por desempleo.

CEPYME PIDE QUE EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO NO SEA ETERNO

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha pedido caminar hacia una España que genere "ayudas coyunturales" y "no estructurales", donde el país sea capaz de generar puestos de trabajo y el subsidio no se convierta en una práctica "generalizada y eterna" para la gente que no tiene empleo.

Durante las jornadas, Cuerva ha pedido trabajar por la "empleabilidad", ya que la "mejor política" es que la gente encuentre empleo, para lo que ha apuntado que el sistema público "no está siendo eficiente". "El sistema público de empleo no es eficiente, tan solo un 9% de los que pasa por las oficinas del SEPE encuentra trabajo. Algo estamos haciendo mal", ha subrayado.

Para el presidente de Cepyme, el problema de las vacantes es "estructural" y no "coyuntural", pero también tiene que ver con la mentalidad de las personas y con las expectativas de los jóvenes en la entrada del mundo laboral. "El resultado de todo esto es una falta de productividad, de producción, de proyectos, de crecimiento de las empresas", ha recalcado.

Por ello, ha pedido una solución "interministerial" y acabar con la "inestabilidad política". Al respecto, el secretario general de UGT también se ha pronunciado, pidiendo que las bases del próximo gobierno se hagan sobre el "trabajo" de los agentes sociales y sin volver a "viejos debates" que ya deberían estar cerrados, como el de la reforma de las pensiones o la laboral.