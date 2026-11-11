Álvarez (UGT) y Sordo (CCO) califican de "éxito" la huelga general: "Supera las expectativas"

Pepe Álvarez, atiende a los medios, durante el piquete convocado para la huelga general del 11N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas fijada para el 11 de noviembre de 2026 (11-N). El pa- Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han calificado de "éxito" la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, en España y han asegurado que su seguimiento está superando las expectativas de las organizaciones sindicales.

En declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de piquetes informativos, en la Plaza de Cibeles de Madrid, ambos dirigentes sindicales han destacado que pocas huelgas en España han tenido de la magnitud de la convocada este miércoles, en algunas comunidades con un seguimiento "aplastante", como es el caso de Cataluña, en la mayoría de las zonas del Mediterráneo o Madrid.

Además, el paro está siendo "muy relevante" en la industria y en las áreas sindicalizadas. "El paro es muy mayoritario en buena parte de nuestro país. Y, aunque sea desigual por la propia motivación de la huelga, es un éxito de convocatoria", ha destacado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo.

Los sindicatos también ha puesto de relieve que hoy la sociedad española va a "desbordar" las calles en las movilizaciones convocadas para esta tarde.

"La gente sabe que hoy nos jugamos nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a los servicios públicos y nuestro derecho a unos salarios dignos", ha subrayado el secretario general de UGT, tras instar a los grupos políticos a que "bajen el tono, pongan el oído y escuchen a la gente".

"El que no escuche a la gente, el día 29 creo que va a tener poco que hacer. En lugar de mirarnos a nosotros, que miren a la gente", ha enfatizado.

Y es que, según los sindicatos, a partir de este 11 de noviembre ningún gobierno, gobierne quien gobierne, ni ninguna administración pública va a poder mirar para otro lado ante el "enorme problema" de la vivienda y ante la enorme fractura socioeconómica que supone que millones de personas en España, incluso teniendo un trabajo y un salario medio, no puedan pagar un alquiler, una hipoteca y no se puedan ir de casa de sus padres.