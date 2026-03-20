Amor (ATA) avisa de que los autónomos del campo, industria y transporte necesitarán medidas extras por Irán

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha celebrado que el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes haya decidido bajar impuestos y reducir el IVA a la luz, el gas y los carburantes ante el conflicto en Irán, pero ha avisado de que no será suficiente para los autónomos del campo, la industria y el transporte, que necesitarán medidas adicionales.

En un mensaje en su red social 'X', Amor ha asegurado que la situación se irá complicando "cada día" que avanza el conflicto en Irán y ha trasladado su compromiso de seguir monitorizando el impacto de la guerra y demandando más medidas para autónomos y sectores productivos afectados.

El Gobierno ha aprobado este viernes dos decretos ley para hacer frente al conflicto en Oriente Próximo; uno con la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE); y otro con la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler de todos los contratos que finalicen este 2026 y en el 2027.