Amor (ATA) exige posponer un año, hasta 2027, la obligación de la norma de facturación VeriFactu

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha exigido este viernes posponer un año, hasta 2027, la obligación de la nueva norma fiscal VeriFactu después de que la Agencia Tributaria haya comenzado a enviar notificaciones electrónicas a empresas para recordarles que el próximo 1 de enero de 2026 su facturación deberá cumplir con dicha normativa.

"No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. No más trabas", ha expuesto Amor a través de un mensaje en su red social 'X', a la vez que ha recordado que la facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el año 2028.

VeriFactu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

El aviso de la Agencia Tributaria se dirige a entidades que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y no están acogidas al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), el sistema por el que las empresas remiten a Hacienda sus libros registro de IVA casi en tiempo real a través de su software de gestión, según ha explicado el experto en digitalización TeamSystem.

La comunicación de la AEAT detalla que con la nueva norma las facturas deberán generar un registro de facturación seguro y normalizado, incluir un código QR tributario y permitir el envío de dichos registros a la AEAT, todo ello manteniéndolos inalterados.

El marco se articula en el real decreto que regula los sistemas informáticos de facturación y persigue mayor trazabilidad y garantías frente a la manipulación.