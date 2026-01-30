Bruselas expedienta a España por incumplir las normas de protección laboral frente al amianto

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no transponer plenamente a su legislación nacional las nuevas normas comunes para la mejora de la protección de los trabajadores frente a la exposición al amianto, que los Estados miembro deben aplicar desde el pasado diciembre.

La nueva norma actualiza una directiva anterior e introduce límites de exposición profesional más bajos y medidas adicionales destinadas a reducir los riesgos para los trabajadores derivados del amianto, una sustancia cancerígena muy peligrosa.

Bruselas recuerda en un comunicado de que esta regulación forma parte del enfoque global de la Unión para proteger mejor de los riesgos derivados de la exposición al amianto a las personas y al medio ambiente y garantizar un futuro sin amianto.

La apertura de un procedimiento de infracción tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida por los servicios comunitarios a las autoridades nacionales dando un plazo de dos meses para resolver la situación.

A falta de una solución en el plazo abierto, Bruselas podrá dar un nuevo plazo de diálogo de entre uno y dos meses --tras el envío de un dictamen motivado--, antes de sopesar elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Además de a España, la Comisión Europea ha apercibido por no notificar la transposición de la norma a Chipre, Estonia, Grecia, España, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Eslovaquia.