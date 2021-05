Casado propone una ley de familia que incrementará la prestación por desempleo a partir de dos hijos

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido va a trabajar en una "ambiciosa" ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo mayor a aquellos que tengan más hijos, de forma que se contabilice ese incremento del paro a partir del segundo hijo.

Así se ha pronunciado en las jornadas 'Reto Demográfico' que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad y que ha dedicado su primera sesión al Día Internacional de las Familias. Además, han participado en el presidente de la fundación y diputado, Adolfo Suárez, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

El líder del PP ha defendido hacer en España un "auténtico plan a favor de la maternidad" y por eso ha avanzado que su partido trabajará en una ley de familias y de maternidad que será "tremendamente ambiciosa", como la que se impulsó en Francia en los años 60 o en los países nórdicos en los años 90.

"No hay nada más progresista, más liberal y más igualitario en las oportunidades de un futuro que la política de maternidad y de conciliación para tener familia", ha avisado, para añadir que no pueden pagar sanidad y educación pública o infraestructuras si no se tienen niños.

Casado ha señalado que esa ley de apoyo a la maternidad y la familia incluirá que "la prestación por desempleo se contabilice también a partir del segundo hijo". Según ha explicado, se trata de que quien tenga tres, cuatro, cinco o seis hijos tenga una "prestación por desempleo que sea mayor que los que han tenido uno o dos".

"Por desgracia hay 400.000 mujeres más que han perdido el empleo, en este año de los brotes verdes. Muchas de ellas serán madres trabajadoras y alguna tendrá más de dos hijos y creo que es justo que tenga una prestación para que en su casa puedan llegar a fin de mes más fácilmente", ha manifestado Casado, que ha avanzado que el Grupo Popular quiere presentar antes una proposición no de ley en el Congreso con ese incremento del paro a partir de dos hijos.

"UNA REALIDAD TERRIBLE: MUEREN MÁS PERSONAS DE LAS QUE NACEN"

Casado ha afirmado que "el proyecto del PP para España es la defensa de las familias" y ha criticado que la política de familia del Gobierno sea "recortar el complemento de las pensiones de las abuelas, hacer un sablazo fiscal a los padres, abocar a un paro masivo a los hijos y dejar una deuda eterna a los nietos".

"Eso no es una política de familia sino para salir del paso hoy e intentar engañarnos con planes para dentro de 30 años que ni se van a cumplir ni vamos a ver", ha denunciado, para criticar que otros partidos antepongan los intereses "partidistas" y les parezca que no es "cool" o "avanzado" hablar de la familia.

El líder del Partido Popular ha asegurado que en España hay una "realidad terrible" porque "mueren más personas de las que nacen" y "entran más personas a la jubilación de las que entran en el mercado laboral".

"Y estamos viendo cómo la pensión media está por encima del salario medio y cómo las arcas que cotizan a las arcas públicas son menores en número que las que perciben algún tipo de pensión, prestación o subsidio", ha recalcado.

BAJADAS FISCALES Y MOCHILA AUSTRIACA

Casado ha criticado que el Ejecutivo de por hecho y ponga por escrito "el egoísmo" de una generación que permite que sus hijos vayan a vivir peor que sus padres, con un 40% de paro juvenil o una tasa de fertilidad "que hace imposible la reposición para sostener el estado de bienestar".

En su intervención, Casado ha expuesto algunas de las propuestas de su partido, como la bajada fiscal a partir de la llegada de los fondos europeos; la mochila austriaca para flexibilizar el mercado laboral, como ha planteado el gobernador del Banco de España; "un ambicioso" plan de vivienda para jóvenes y familias, como ha defendido el primer ministro italiano, Mario Draghi; una reforma educativa con la gratuidad de 0-3 años; y la eliminación de la brecha digital para la racionalización del sector público.

El presidente del PP ha censurado además que Pedro Sánchez vaya a presentar esta semana el plan 2050, algo que, a su entender, supone "insultar a todas aquellas personas que lo están pasando mal ahora". Además, ha augurado que será de nuevo un acto de "autobombo y propaganda".

Finalmente, ha asegurado que el PP en la actual situación "no puede arrimar el hombro a un precipicio" porque "se caería el Gobierno, que se va a caer igual, pero también se caería su alternativa y, por tanto, el futuro del país". "Creo que esta alternativa es clara y en España ya se han visto dos modelos de hacer las cosas", ha subrayado.