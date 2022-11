CCOO acusa a Díaz de hacer "demagogia" con una Inspección de Trabajo al borde de "la ruina"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha acusado este lunes a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de lanzar "mensajes demagógicos" sobre el refuerzo de la plantilla de la Inspección de Trabajo cuando la realidad es que se está produciendo "una nefasta gestión de los recursos humanos" del organismo.

CCOO reaccionaba así en un comunicado a las declaraciones de la ministra afirmando que el Gobierno reforzará la Inspección con la incorporación de 600 trabajadores en los próximos años.

"Lo que llevamos son tres años de retraso en los procesos de selección de personal que afectan al Ministerio de Trabajo. El número de 600 plazas puede parecer muy redondo, pero no es más que el resultado de un fracaso en los procesos selectivos", argumenta el sindicato.

"Lo que no dice la ministra es que este retraso se realiza sobre las espaldas de la plantilla actual, ya que en buena medida lo planificado desde Función Pública responde a las necesidades que han ido naciendo entre el personal inspector y subinspector como consecuencia de las bajas que se han ido produciendo en cada uno de los ejercicios", denuncia CCOO.

También reprocha a Díaz que no diga en público que, en el apartado de personal técnico y administrativo, el propio Ministerio cifró el año pasado las necesidades mínimas para evitar el colapso en muchos de los servicios de la Inspección en 460 puestos. "De esos 460 puestos a duras penas se han incorporado 200 y no se espera ni uno más", ha advertido el sindicato.

"Nos preocupa la ligereza y superficialidad con la que se manejan los datos por parte de la ministra y nos preocupa con más intensidad porque de dichas expresiones sólo cabe concluir que está satisfecha con la situación que actualmente sufre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", afirma el sindicato.

De hecho, CCOO alerta de que la Inspección se encuentra en un estado "próximo al de ruina", de forma que "o se acometen con urgencia las medidas correctoras necesarias o el descalabro del organismo será de una envergadura sin precedentes".

"Animamos a la ministra a que se ponga desde ya a concretar las soluciones necesarias abandonando los mensajes demagógicos que en nada ayudan a superar los déficit existentes. De no ser así, el conflicto en este organismo será inevitable", subraya CCOO.

El sindicato ha explicado que están pendientes de incorporarse a la Inspección todos los efectivos comprometidos en las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022 y que este retraso se debe a la gestión de las convocatorias por parte del Ministerio.

No obstante, CCOO ha precisado que se trata de una plantilla potencial, pues no es la primera vez que el número de efectivos incorporado está por debajo del inicialmente establecido, al no alcanzar el resto el nivel de conocimientos suficiente.