CCOO convoca movilizaciones para pedir un salario mínimo de 1.500 euros netos al mes en la AGE

Archivo - Banderas de CCOO en una protesta del sindicato el pasado mes de abril - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado este lunes la convocatoria de movilizaciones en la Administración General del Estado (AGE) el próximo 9 de junio para reclamar el establecimiento de un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales.

Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, cerca de 30.000 empleados de la AGE, un 15% de la plantilla, tienen unos ingresos cercanos al salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Para CCOO, mantener salarios "extremadamente bajos" en la AGE es "el camino más corto para el desmantelamiento de los servicios públicos, castigar a la ciudadanía con menos recursos y menos cohesión social".

Así, el sindicato se movilizará el día 9 a las 12.30 horas frente al Ministerio de Hacienda en Madrid con el objetivo de exigir retribuciones "dignas" y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos esenciales que, a día de hoy, "se encuentran bajo mínimos", según ha criticado el sindicato.

"En estos momentos miles de empleados públicos ven que, a pesar de que se negocien subidas salariales que tratan de acompañar el IPC, su poder adquisitivo merma porque el crecimiento del coste de la vida es superior", alegan desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

El sindicato denuncia que la crisis provocada por la especulación con la vivienda y el incremento de gastos derivados del conflicto por el control de los recursos ha hecho que los empleados públicos de la AGE sean cada vez "más pobres".

Según CCOO, el conjunto de las categorías de personal laboral y personal funcionario de la AGE sufre esta situación, aunque ésta es "más dramática" en las categorías de menores ingresos.

"Sin financiación que permita desarrollar el V Convenio Único que afecta al personal laboral, sin carrera profesional, sin implantar el teletrabajo con criterios homogéneos, entre otros, es imposible retener y captar talento, trabajar en la AGE no resulta atractivo", expone el sindicato.

Por ello, además de mejoras organizativas en la gestión, el sindicato exige que el personal de la AGE tenga un reconocimiento salarial mínimo y acorde al servicio que presta.