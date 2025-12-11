CCOO convoca protestas en centros comerciales de España para denunciar la "precaria" situación de plantilla

Un escaparate con ofertas por el Black Friday, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Servicios ha convocado concentraciones el 18 de diciembre en distintos centros comerciales de toda España para denunciar la "precaria" situación de las plantillas, que pasa por la sobrecarga laboral, la falta de descanso y la dificultad para conciliar, según ha informado este jueves el sindicato en un comunicado.

Las protestas se celebrarán en varios puntos del país, entre ellos Carrefour Ourense y Alcampo A Coruña en Galicia; Carrefour La Gavia y El Corte Inglés Campo de las Naciones en Madrid; El Corte Inglés Nervión en Sevilla y Makro Málaga en Andalucía; Ikea Hospitalet en Cataluña, e Ikea Valladolid en Castilla y León.

Tal y como refleja la encuesta de clima laboral realizada por la Federación de Servicios de CCOO en el marco de su campaña 'Tiempo para vivir', "la sobrecarga laboral, la falta de conciliación y los bajos salarios están detrás del malestar generalizado de trabajadores del sector de grandes almacenes en España".

La inmensa mayoría de las personas encuestadas por CCOO Servicios afirma haber experimentado un incremento de la carga laboral y una reducción del tiempo de descanso. En concreto, el 75,6% se muestra totalmente de acuerdo con esta afirmación, el 15,4% bastante de acuerdo y el 7% parcialmente de acuerdo.

El sondeo subraya como una de las principales quejas la falta de conciliación, consecuencia de la liberalización de horarios y de la obligación de trabajar domingos y festivos sin compensación.

En este sentido, el 71% considera la obligación de trabajar domingos y festivos sin compensación como el "peor" aspecto de su empleo, una opinión que comparte, en menor medida, casi otro 25%. En coherencia con ello, el 75,2% sitúa la voluntariedad y la compensación económica del trabajo en esos días entre sus principales reivindicaciones.

El 72,7% considera que su esfuerzo y el desempeño de sus funciones no se ven reconocidos con una retribución justa, lo que refleja los bajos salarios del sector. Tampoco obtiene una valoración positiva el sistema de incentivos, percibido como ineficaz por la mayoría. Este malestar se traduce en que el 48,6% reclama que los sindicatos negocien sistemas retributivos más justos y con salarios dignos.

SALUD DE LOS TRABAJADORES

El clima laboral en el sector de grandes almacenes también refleja un deterioro de la salud de las plantillas: el 48,3% de los trabajadores afirma que sus condiciones laborales han afectado negativamente a su bienestar, el 22,3% está bastante de acuerdo y el 9,4% parcialmente de acuerdo con esta afirmación.

La encuesta, en la que participaron más del 10% de las plantillas de diez grandes superficies, identifica entre las principales demandas la voluntariedad y compensación del trabajo en domingos y festivos, así como mejoras salariales. Otras reivindicaciones destacadas son el aumento de los días de descanso, una mayor dotación de personal, la reducción de los horarios ampliados --especialmente para mayores de 55 años--, el respeto del calendario laboral y la garantía de sustituciones ante ausencias.

CCOO recuerda que lleva años denunciando la falta de conciliación y las elevadas cargas de trabajo en el sector de grandes almacenes, especialmente durante campañas de alto volumen como la navideña o las rebajas.

El sindicato advierte de que el trabajo "obligatorio y no compensado" en domingos y festivos, unido a la pérdida de atractivo salarial frente a otros sectores, refuerza la necesidad de reivindicar más salario y más tiempo para vivir.