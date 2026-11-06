CCOO denuncia que los márgenes empresariales crecen un 66% mientras que los salarios pierden poder adquisitivo

Archivo - Mangueras de un surtidor de combustible en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado este viernes que los márgenes empresariales han crecido un 66% desde 2019, mientras que los trabajadores, que casi no han podido recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis inflacionista de 2022, vuelven a encontrarse con una escalada de precios.

Así, el sindicato señala que las empresas "han aprovechado las sucesivas crisis inflacionistas" para mantener sus márgenes y ampliarlos, trasladando "buena parte del coste de la crisis" a los trabajadores.

Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Márgenes empresariales, precios y salarios' elaborado por el Gabinete Económico de CCOO, que analiza la evolución de los márgenes empresariales y su relación con el encarecimiento de bienes y servicios esenciales para la población.

Según los datos del observatorio, el resultado bruto de explotación del conjunto de empresas analizadas ha pasado de 207.000 millones de euros en 2019 a 342.000 millones en media anual hasta el segundo trimestre de 2026. Al mismo tiempo, el margen empresarial sobre ventas ha aumentado del 11% al 12,8%, lo que evidencia que las empresas no se han limitado a mantener sus márgenes frente al incremento de los costes, sino que han conseguido ampliarlos.

El sindicato señala que la inflación también es un conflicto distributivo en el que "se decide quién soporta el aumento de los precios y quién se beneficia de él". Así, indica que las guerras de Ucrania e Irán han provocado "importantes incrementos" de los costes energéticos, pero sus efectos se han visto agravados por el comportamiento de empresas con capacidad para fijar precios en sus respectivos mercados.

Esto, según el informe, ha resultado en una "fuerte erosión" del poder adquisitivo de los trabajadores y, aunque las mejoras salariales conseguidas, la subida del SMI y la creación de empleo han permitido recuperarlo a comienzos de 2026, la nueva crisis inflacionista "amenaza con truncar esa recuperación".

VIVIENDA, ENERGÍA Y HOSTELERÍA

El informe revela que los incrementos en los márgenes son importantes en sectores relacionados con los principales gastos de las familias. En materia de vivienda, los márgenes de las entidades financieras han crecido un 93%, mientras que los de las constructoras se han elevado un 90% y los de las inmobiliarias un 34%.

En el sector de los combustibles, los márgenes de las petroleras se han multiplicado prácticamente por cinco (+374%) desde 2019, mientras que el precio de los combustibles se ha incrementado un 93% hasta septiembre de 2026.

Los márgenes del conjunto de empresas de la cadena alimentaria han crecido un 51% desde 2019, al tiempo que los precios de los alimentos han aumentado un 39%.

También destacan los incrementos de márgenes en el sector eléctrico y gasista, del 73%, y en la hostelería, donde han aumentado más de un 90%, mientras los precios del sector han subido un 31%.

Por ello, CCOO anima a los trabajadores a secundar la huelga general convocada para el 11 de noviembre que reclama que el crecimiento económico y los beneficios empresariales se traduzcan también en mejores salarios, precios más asequibles, acceso a una vivienda digna y servicios públicos suficientes y de calidad.