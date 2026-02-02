CCOO exige que el Consejo de Ministros garantice la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital

Archivo - Logo de Comisiones Obreras (CCOO). - EUROPA PRESS - Archivo

Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de que la no convalidación del Real Decreto-Ley 16/2026 que recoge la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "pone en peligro la protección social de la que dependen millones de personas".

Según se desprende de un comunicado emitido este lunes, el sindicato ha reclamado al Gobierno tras la Mesa del Diálogo Social que el Consejo de Ministros de este martes garantice la aprobación de la medida después de que haya sido rechazada por el Congreso de los Diputados.

Para CCOO, la actualización de las pensiones y el IMV resulta "imprescindible" para el mantenimiento de la protección social de la que dependen 12,3 millones de personas. Además, el sindicato ha exigido implementar en 2026 el conjunto de materias acordadas en el marco de la concertación social en el periodo 2021-2024.

Unos 2,4 millones de personas son beneficiarias del IMV y otros 0,5 millones de las pensiones no contributivas. Ambas prestaciones toman como referencia el umbral de riesgo de pobreza severa y sus cuantías se establecen en 628,80 euros al mes base para las pensiones no contributivas (14 pagas) y en 733,60 euros al mes para el IMV (12 pagas).

De la misma forma, las 2,1 millones de pensiones mínimas también tienen comprometida una revalorización del 11,4% con cifras que oscilan entre los 1.256,56 euros al mes en el caso de la pensión de jubilación con cónyuge a cargo, 936,20 euros al mes en situaciones unipersonales y 888,70 euros al mes en el caso de cónyuge no a cargo.

Por último, CCOO también ha considerado "necesario" revalorizar al 2,7% el resto de 9,4 millones de pensiones contributivas con vistas a asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo.

CCOO ha instado, también, a retomar los trabajos de la Mesa de Seguridad Social en las cuestiones pendientes de desarrollo (RETA, complemento de brecha de género, jubilación flexible, etc) por cuanto son "cuestiones clave".

Finalmente, ha planteado reforzar el contenido de la mesa de seguimiento del IMV para evaluar "en profundidad" los "elementos nucleares" del derecho al IMV, singularmente las causas del fenómeno 'non take up' y de los problemas de los peticionarios para conseguir el reconocimiento de su derecho a la prestación, entre otros.