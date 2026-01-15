CCOO exige a Función Pública implantar la jornada de 35 horas y recuperar la jubilación parcial

Archivo - El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) ha demandado a la Secretaría de Estado de Función Pública la plena implantación de la jornada de 35 horas, la clasificación profesional y, de manera prioritaria, la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral.

Para CCOO, la prioridad debe estar en la culminación del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que, entre otras materias, pasa por la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, comprometida para el mes de febrero, la clasificación profesional de técnicos superiores y medios y la implantación de la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario.

En un comunicado, el sindicato ha avisado de que, del mismo modo, resulta "indispensable" recuperar de manera "inmediata" la jubilación parcial de personal laboral, paralizada por la exigencia de un contrato indefinido de relevo, hecho que no ha tenido en cuenta la singularidad del sector público en el acceso al empleo público.

El sindicato ha reclamado una solución "ya" y ha avisado, de lo contrario, tomarán "las acciones que consideren necesaria para recuperar este derecho".

Una vez conseguido el cobro de los incrementos retributivos de 2025, con la mayoría de las administraciones públicas los han abonado ya o tienen previsto hacerlo este mes de enero, según el sindicato, CCOO ha trasladado a Función Pública sus prioridades para el desarrollo del nuevo Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF.

Entre ellas, la actualización de indemnizaciones por razón de servicios, pluses de residencia e insularidad, los permisos, la revisión de clases pasivas o las mejoras en los procesos selectivos, la promoción profesional o el empleo público.