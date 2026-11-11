CCOO y UGT cifran el seguimiento de la huelga entre el 41% y el 75% a las 7.00 horas y la ven un "éxito"

Cartel de cerrado por la huelga general del 11N - EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han situado el seguimiento de la huelga general en una horquilla de entre el 41% de Extremadura o Castilla-La Mancha y el 75% de comunidades como Andalucía y Aragón, según los primeros datos recabados en torno a las siete de la mañana, correspondientes al cierre del turno de noche y el inicio del turno matinal.

Así lo han trasladado el secretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, y el secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín, en una comparecencia de prensa en la que han indicado que estas cifras todavía no incorporan el impacto en la Administración Pública, la educación, el comercio, el sector financiero ni los servicios privados, que inician su actividad a partir de las ocho y las nueve de la mañana.

En este sentido, han explicado que serán los secretarios generales de ambas confederaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) los que ofrecerán los datos globales a las 12.30 horas de este miércoles durante una concentración de piquetes convocada en la plaza de Cibeles de Madrid.

Según los sindicatos, el seguimiento de la huelga ha tenido un comportamiento "dispar", tal y como habían previsto. Así, se ha registrado una "gran implantación" en la cornisa cantábrica, el Mediterráneo, Cataluña y Andalucía (especialmente en zonas costeras), mientras que ha tenido una menor influencia en Castilla y León o Castilla-La Mancha.

"Observamos a nivel territorial lo que ya preveíamos. Las zonas menos tensionadas, las zonas más despobladas y que necesitan de población y necesitan de gente que pueda vivir en ellas, como son las dos Castillas, pues no es la misma sensibilidad (hacia la huelga) que las zonas tensionadas, donde la gente está sufriendo en su propia carne el problema de la vivienda", han explicado.

No obstante, han destacado que el sector de la logística -radicado principalmente en la zona toledana de Illescas y en Guadalajara- ha alcanzado un 80% de seguimiento.

Asimismo, han subrayado un paro relevante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica, así como una caída en el consumo energético del entorno de 10%, lo que, a su juicio, refleja la paralización casi total de la industria electrointensiva y de sectores como el transporte, la agroalimentación y la transformación del acero, afectados sólo por los servicios mínimos.

"Si sigue así la evolución de la huelga, esta huelga es un éxito", han asegurado los portavoces sindicales.

CAUTELARÍSIMAS CONTRA LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN MADRID

Ambos sindicalistas han denunciado la imposición de servicios mínimos "abusivos" por parte de varias comunidades autónomas y han remarcado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado medidas cautelarísimas que han tumbado los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid en educación, justicia y transportes por considerarlos desproporcionados e impeditivos del derecho de huelga.

En cuanto a los incidentes en las primeras horas de la huelga, los representantes sindicales han informado del atropello por parte de conductores a miembros de piquetes informativos en Galicia y en Burgos -sin que afortunadamente hayan dejado lesiones de gravedad- y han contabilizado al menos dos personas detenidas: un responsable de CCOO del sector de transporte en Mercamadrid y un delegado del metal en Zamudio.

Por otro lado, han denunciado más de una docena de heridos, entre ellos la secretaria de Juventud Confederal tras recibir un golpe en la cabeza en Mercamadrid, así como afectados por el uso de gas pimienta para disolver piquetes en las cocheras de Fuencarral y en Mercamadrid.

Ante ello, los servicios jurídicos de ambas organizaciones analizarán los vídeos sobre el empleo de gas pimienta por parte de las unidades antidisturbios en la Comunidad de Madrid al considerarlo un método "desproporcionado" que vulnera el derecho de información de los piquetes.

También han avanzado que estudiarán si las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificando a las organizaciones de "basura sindical", son susceptibles de denuncia por vulneración de derechos fundamentales.