CCOO y UGT convocan movilizaciones este miércoles por la reducción de jornada en toda España

La movilización de Madrid será por la tarde en la Plaza de las Cortes, cerca del Congreso, mientras se votan las enmiendas

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente han anunciado movilización en defensa de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para este miércoles 10 de septiembre en todos los municipios y comunidades autónomas de España, con el objetivo de que "los diputados a la hora de votar reciban ese calor".

Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta en respuesta al debate y votación que este miércoles tendrá lugar en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un examen parlamentario crucial para el que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente y está pendientes de que Junts pueda levantar la barrera y, en su caso, de que no haya ausencias, incluyendo al exministro socialista José Luis Ábalos.

Aunque son tres textos distintos, sólo habrá una única votación, ya que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Ejecutivo. Y las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados que serviría para dar al traste con el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Sobre las movilizaciones, los sindicalistas han explicado que ambos sindicatos están todavía trabajando en las mismas, ya que este calendario de votación "no estaba previsto" y ha explicado que la movilización de Madrid tendrá lugar en la Plaza de las Cortes por la tarde, sobre las 16.00 horas, en el mismo momento en el que se esté votando las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley si ningún grupo político retira las enmiendas.

"Queremos pedir a los trabajadores que trabajen de manera militante para conseguir el objetivo", ha expuesto Álvarez, que ha indicado que la reducción de jornada a 37,5 horas puede suponer entorno a 15 días laborables, y casi 12 millones de personas trabajadoras verán reducida "en mayor o menor cuantía" su jornada en función de sus convenios colectivos.

Sobre la cuestión, el secretario general de CCOO ha criticado a las formaciones políticas que con las tres enmiendas a la totalidad se busca borrar de un "plumazo" un proyecto de ley destinado a mejorar la vida de 12 millones de personas trabajadoras.

"Da la impresión de que hay grupos políticos que quieren quitarse el debate de la reducción de jornada porque saben que su posición es muy impopular, incluso entre su electorado, y en vez de discutir en sede parlamentaria, en vez de deliberar democráticamente sobre pros y contras de modificar la jornada laboral, prefieren una enmienda a la totalidad", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que reducir la jornada laboral no es solo recortar el tiempo de trabajo para sectores como la hostelería, que en su mayoría tienen las 40 horas semanales, sino que implicará una mejora salarial para varios sectores, como el de la seguridad privada, donde el recorte de jornada puede suponer un incremento salarial de un 7%.

Ambos líderes sindicales han hecho un llamamiento a todos los grupos políticos para que retiren las enmiendas a la totalidad, que se tramite el proyecto de ley, y que hagan los planteamientos que consideren al proyecto de ley.

Sin embargo, si las enmiendas a la totalidad prosperan este miércoles, han avisado de que exigirán un nuevo proyecto de ley para reducir la jornada laboral y una reglamentación del control horario.

