CCOO, UGT y CSIF 'amenazan' al ministro López con tomar medidas si no negocia subir el sueldo a funcionarios

Archivo - El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos, el Área Pública de CCOO y CSIF han dirigido una carta al ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, para trasladarle su "indignación" por la "falta total y absoluta de interlocución" entre el Ministerio y los sindicatos y han 'amenazado' con tomar medidas si no se siente a negociar un acuerdo para subir el sueldo a los empleados públicos.

Las tres organizaciones, que representan a más del 80% del personal público, advierten en su escrito de que, si no se retoma la negociación "de forma inmediata", tomarán las medidas que consideren "oportunas", han informado los tres sindicatos.

"Es prioritario negociar la subida salarial, así como mejoras en las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos", defienden CCOO, UGT y CSIF.

En la carta, firmada por el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, los sindicatos critican la "inacción" del ministro para resolver asuntos "muy preocupantes" para los empleados públicos en materia de empleo y salarios.

Por ello, ven imprescindible retomar cuanto antes el diálogo "permanente" que permita recuperar la confianza, "bajo el principio de buena fe" en el ámbito público. "Ni que decir tiene que, de no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas", concluyen.