CCOO y UGT plantean una ayuda de 300 euros para rentas bajas y revisar el SMI semestralmente ante la guerra

El secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la reunión con el Gobierno para abordar medidas anticrisis. - CCOO

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han planteado al Gobierno aprobar una ayuda de 300 euros para personas con ingresos inferiores al salario medio del país y han pedido revisar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) semestralmente para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Este lunes, el Gobierno y los agentes sociales han mantenido una reunión de alto nivel en la sede del Ministerio de Economía para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán y analizar el efecto de las medidas adoptadas, con miras a evaluar su continuidad y/o su adaptación, más allá del 30 de junio.

Pese a que han valorado el impacto del primer paquete anticrisis y que la economía española ha mostrado una importante capacidad de resistencia, los sindicatos han trasladado su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo que sufre una parte importante de los trabajadores.

Además, han manifestado también su preocupación por la capacidad de abastecimiento de determinados combustibles estratégicos, como el gas o el queroseno, este último con un impacto especialmente relevante sobre el transporte aéreo y, por tanto, sobre sectores clave como el turismo.

Por ello, han trasladado al Gobierno la necesidad de mantener más allá del 30 de junio el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, especialmente aquellas destinadas a proteger la renta de trabajadores y de los sectores más afectados por el incremento del precio de los combustibles y de la energía.

AYUDA DE 300 EUROS PARA RENTAS BAJAS

En línea con las propuestas formuladas ya en el mes de marzo, CCOO y UGT han planteado la aprobación de una ayuda de 300 euros, mediante transferencia directa o deducción fiscal en el IRPF, dirigida a las personas con ingresos inferiores al salario medio del país.

Asimismo, los sindicatos han reclamado un paquete extraordinario de medidas para proteger el mercado de la vivienda y garantizar el acceso a la misma a los trabajadores, especialmente en las zonas más tensionadas por el turismo y la especulación inmobiliaria.

Entre estas medidas, han defendido la limitación de los precios de los alquileres y la congelación de las actualizaciones de renta, en línea con las medidas contempladas en el Real Decreto-ley cuya convalidación fue finalmente rechazada por el Congreso de los Diputados.

REVISIÓN SEMESTRAL DEL SMI ANTE LA SUBIDA DE PRECIOS

Por último, las organizaciones sindicales han manifestado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe mantener plenamente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Dado que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1% y que la inflación se sitúa ya en el 3,2% según los datos conocidos del mes de abril, consideran necesario estudiar la aplicación de la revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

Según han explicado los sindicatos, el citado precepto establece expresamente que el Gobierno fijará el SMI teniendo en cuenta, entre otros factores, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, disponiendo además que "igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado".

En consecuencia, los sindicatos han reclamado la apertura inmediata de este debate, así como la aprobación urgente del real decreto que debe regular las nuevas reglas de compensación y absorción salarial, con el objetivo de evitar que las personas perceptoras del SMI continúen perdiendo capacidad adquisitiva como consecuencia de prácticas que neutralizan las subidas salariales aprobadas.