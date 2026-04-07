CCOO y UGT plantean limitar el uso del contrato parcial y endurecer las indemnizaciones por despido

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco Serradilla, y el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, durante la presentación de la Propuesta Sindical Unitaria de CCOO y UGT, a 7 de abril- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, han presentado las propuestas que marcarán la agenda sindical en los próximos meses y, entre las que se encuentran, limitar el uso del contrato parcial, una justificación "rigurosa" del despido en periodo de prueba para frenar su incremento, así como un endurecimiento del despido para hacerlo disuasorio, con unas indemnizaciones que deberían partir de 45 días por año cotizado y, en todo caso, ser verdaderamente "resarcitorias".

Así lo han indicado este martes durante una rueda de prensa en la que ambos sindicatos han presentado una 'Propuesta sindical unitaria' centrada en cuatro grandes reformas: la vivienda, el despido, los contratos a tiempo parcial para frenar su uso y el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva.

Ambos sindicalista han planteado una reforma del despido improcedente que llevarán a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo y que recoge alguno de las reivindicaciones que ya habían adelantado estos meses.

Entre ellas, recuperar los salarios de tramitación, que se perdieron con la reforma laboral del año 2012, que, tal y como ha apuntado Luján, se hizo "a espaldas" y "en contra" del diálogo social, así como el diseño de un modelo para que el despido sea disuasorio, con el objetivo de que "no merezca la pena despedir" y en línea con la Carta Social Europea suscrita por España.

Sobre la cuestión, Luján ha reivindicado que las indemnizaciones por despido improcedente deberían partir de los 45 días por año trabajado y no de los 33 días vigentes actualmente. No obstante, UGT y CCOO no han querido reflejar en su propuesta un número de días concretos para la indemnización por despido improcedente, ya que, en línea con el Comité Europeo de Derechos Sociales, consideran que las indemnizaciones tasadas pueden no cubrir completamente los daños causados y, por lo tanto, se debe seguir el principio de que sean disuasorias y reparadoras.

"El bloque del conjunto de las propuestas que planteamos para trasladar los compromisos que este país ha establecido con la Unión Europea va mucho más allá de si al final la fijación máxima que acabemos negociando en el marco del diálogo social acaba en 45 días o en 42 días, sino que constituye la conformación de un modelo que evidentemente le dice al empresario que si tienes un problema, tienes mecanismos internos en el Estatuto de los Trabajadores para poderlos resarcir, la pandemia como ejemplo paradigmático, y, en todo caso, si tienes que utilizar esas figuras, tienes que tener en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener un marco de protección", ha expuesto Pacheco al respecto.

Sin embargo, CCOO y UGT sí recogen en su propuesta que se deben fijar unas indemnizaciones mínimas en caso de despido improcedente en línea con los estándares europeos, para lo que Luján ha puesto de ejemplo Italia o Francia, donde están tasadas en seis y tres meses, respectivamente.

Además, en el bloque del despido, los sindicatos han recogido la necesidad de "causalizar" el despido en periodo de prueba exigiendo una justificación rigurosa de las razones debido al incremento que está habiendo de los despidos en periodo de prueba sin causa. En esta línea, han recordado que el Gobierno tiene pendiente transponer una directiva europea sobre condiciones previsibles en la que se recoge

En todo caso, CCOO y UGT plantearán dar más participación a la autoridad laboral en relación a los despidos colectivos e improcedentes y que, en este último caso, el derecho a restablecer el contrato de trabajo cuando lo fije un juzgado recaiga en la persona trabajadora y no en la empresa.

EL CONTRATO PARCIAL TENDRÁ QUE JUSTIFICARSE

De igual manera, ambos sindicatos propondrán vigilar el uso del contrato a tiempo parcial, de manera que el indefinido a tiempo completo sea el de "referencia" para lo que se deberá justificar la excepcionalidad que amerita el uso de un contrato a tiempo parcial.

Junto a este mayor control de las causas, CCOO y UGT ven necesario pactar las horas complementarias para que el empresario no pueda hacer uso de ellas para alargar una jornada a tiempo parcial y que, en todo caso, exista un criterio de preaviso y cancelación si finalmente el trabajador tiene que modificar las horas extraordinarias pactadas inicialmente.

"Planteamos la consolidación de las horas complementarias utilizadas de manera ordinaria, con dos fórmulas, utilizando la más beneficiosa para el trabajador en nuestra propuesta: o el 80% de jornadas complementarias medias que se hayan utilizado en el año anterior o el 100% de las horas complementarias de jornada media que se hubieran utilizado en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué queremos con esta idea? Que si un empresario, de manera recurrente, está utilizando una ampliación de jornada disponible, vaya consolidando esa jornada en el contrato del trabajador", ha expuesto Pacheco.

Además, se propone dar prioridad a los trabajadores que estén con un contrato a tiempo parcial para las vacantes de la empresa que sean a tiempo completo.

REGULAR POR LEY LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y FINANCIACIÓN ANUAL

Respecto al bloque de la negociación colectiva, CCOO y UGT proponen regular a través de una ley la negociación colectiva y la financiación de las organizaciones sindicales y patronales para no depender de la "voluntad política" y que no sucedan situaciones como la de la Región de Murcia, donde el Tribunal Constitucional frenó el intento del gobierno autonómico de modificar la ley de participación institucional para quitar las ayudas directas a sindicatos y patronal.

En este sentido, la propuesta de los sindicatos recoge un texto que CCOO y UGT quieren negociar con la patronal para blindar la negociación colectiva, evitar vacíos en la negociación diseñando mecanismos para cubrir los sectores sin convenio y reforzar las estructuras sectoriales, entre otras cuestiones.

Sobre la financiación, proponen aprobar partidas económicas anualmente que permitan, por su cuantía, el diálogo social y la negociación colectiva. Según se recoge en el texto, el Ministerio con competencias en materia de impulso y coordinación del diálogo social, en colaboración con el resto de ministerios, realizará el seguimiento para asegurar la transparencia.

CONSEJO DE DIÁLOGO SOCIAL ENCABEZADO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Además, proponen un Consejo de Diálogo Social encabezado por el presidente del Gobierno y en el que participen las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para evitar situaciones como la de la reforma laboral de 2012, que no contó con el diálogo social.

También proponen institucionalizar el diálogo social bipartito -- entre las organizaciones empresariales y los sindicatos-- para que quede legalmente protegido.

REFORMULAR LAS COMPETENCIAS EN VIVIENDA ANTE EL BLOQUEO DE LAS CC.AA.

En el bloque de mejora del acceso a la vivienda, CCOO y UGT plantean reformular el criterio competencial en materia de vivienda para que no quede sólo en manos de las comunidades autónomas. Así, el Estado o los ayuntamientos podrán aplicar la ley de vivienda ante el bloqueo de algunas autonomías, mayoritariamente las del Partido Popular, a esta norma, todo ello vinculando la financiación estatal al cumplimiento de la norma.

Otras propuestas pasan por la promoción de un fondo público para vivienda asequible para financiar entre 50.000 y 100.000 viviendas al año, un IVA del 21% para las viviendas turísticas, extender las zonas tensionadas y que el Estado establezca un tipo de interés fijo para préstamos hipotecarios referenciado a la deuda soberana a largo plazo.