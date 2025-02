CEOE y ATA avisan a Díaz: trasladarán a los grupos políticos su 'no' a rebajar la jornada por ley

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, han aprovechado este martes la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un encuentro informativo organizado por Europa Press para cargar contra la rebaja de la jornada laboral por ley, que será aprobada en el Consejo de Ministros de hoy.

"Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas", ha señalado Garamendi dirigiéndose a la ministra Díaz.

El dirigente empresarial ha subrayado que los empresarios siempre estarán de acuerdo con el diálogo social, "pero no con el monólogo social". "Queremos el diálogo social, trabajamos el diálogo social, especialmente bipartito, y cantidad de temas se podrían resolver si se diera prioridad a ese espacio que lleva 45 años trabajando en España", ha apuntado Garamendi.

Por su parte, Lorenzo Amor ha subrayado que, aunque hoy es un día importante para la ministra de Trabajo porque se aprueba el anteproyecto de ley para la rebaja de jornada en el Consejo de Ministros, "no lo es para los empresarios y para los autónomos que generan empleo".

"Y aunque hoy se apruebe la reducción de jornada, tú y yo vamos a trabajar más de ocho horas seguro", le ha dicho Amor a la vicepresidenta segunda.

Amor ha indicado que aunque la jornada debe ir reduciéndose "poco a poco", como se ha hecho en los últimos años, la vía más efectiva para hacerlo es la negociación colectiva, "no la vía de la ley".

"Claro que nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio", ha afirmado Amor, que ha advertido de que esta medida "no va a castigar a las grandes empresas", sino que "dañará muy sensiblemente es a los autónomos" y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores.

"Y advierto, si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Esa media hora menos que va a tener el trabajador, no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos y las autónomas", ha indicado el presidente de ATA.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))