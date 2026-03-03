CEOE, Cepyme y ATA muestran "profunda preocupación" ante posibilidad de que EEUU cese relaciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CEOE, Cepyme y ATA han expresado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa las relaciones comerciales con España.

"Queremos poner en valor que Estados Unidos es un país amigo y un socio fundamental desde el punto de vista económico y político, y confiamos en que finalmente nuestras relaciones comerciales no se vean afectadas de ninguna manera", señalaron las patronales empresariales en un comunicado conjunto.

Teniendo en cuenta el actual contexto de incertidumbre internacional, las tres organizaciones han remarcado que "es más necesario que nunca" ir de la mano de la Unión Europea a la hora de tomar posición y adoptar "decisiones de índole transacional".

"Esperamos que el Gobierno sepa reconducir esta situación", agregaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que España es una aliado "terrible" y que ha ordenado cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", ha afirmado el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Ante estas declaraciones, el Ejecutivo español ha respondido a las amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que si quiere suspender el comercio con España debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea.

Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados y diversificar las cadenas de suministro".