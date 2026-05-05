Cepyme destaca los "positivos" datos de empleo de abril, pero alerta sobre la situación de las microempresas

Archivo - El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta del Cepyme, Ángela de Miguel. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera que los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de abril reflejan un resultado positivo, propio de la estacionalidad marcada por la actividad al alza en las actividades turísticas, aunque ha advertido sobre la situación de las microempresas.

Cepyme ha recordado a través de un comunicado que las microempresas y los empresarios individuales son quienes más están acusando los efectos del incremento de costes y de la subida de la inflación, viendo mermada su capacidad de creación de empleo y de continuidad de la actividad.

A ello se suma otro factor "de preocupación", derivado de la falta de relevo generacional en un contexto en el que el 50,9% de los empleadores tiene 50 o más años y un 19,5% supera los 60 años; cifras que alertan del grave riesgo de destrucción de una parte importante del tejido productivo español, si no se genera un entorno más favorable a la actividad productiva, que haga atractivo el mantenimiento de estas empresas.

Así, Cepyme ha insistido en la necesidad de legislar pensando en las pequeñas y medianas empresas, reduciendo la carga burocrática y el exceso normativo, y evitando nuevos incrementos de costes para el tejido empresarial más vulnerable, que además debe afrontar un entorno de gran inestabilidad geopolítica que está repercutiendo ya en subidas de los costes energéticos y de producción.