Colombia prepara un decreto para transferir 5.732 millones de euros de ahorros de pensiones al sistema público

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBVIA/JUAN DIEGO CANO - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colombia está preparando una normativa para transferir 25 billones de pesos colombianos (5.732 millones de euros) en ahorros de pensiones privadas a su sistema público de jubilación, Colpensiones.

El Gobierno de Gustavo Petro publicó durante la madrugada de este martes un proyecto de decreto que obligaría a los gestores de fondos de pensiones a transferir los ahorros de algunos trabajadores que solicitaron trasladar sus ahorros al sistema público, según una ley de reforma fechada en el 2024.

Según el proyecto de decreto, los fondos de pensiones tendrían un plazo máximo de 15 días hábiles para transferir los recursos una vez que la normativa se publica oficialmente.

En Colombia la mayor parte de los ahorros de los trabajadores que se acercan a su jubilación se invierten en carteras conservadoras, asignadas en gran medida a bonos del Estado conocidos como TES.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) advirtió en un comunicado de que el Ejecutivo "podría utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la ley aprobada por el Congreso de la República".

Ante las críticas de la asociación, Petro ha señalado que los traslados de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se realizan desde antes de su llegada al Gobierno en 2022. "La consecuencia en el tiempo de no aplicar la ley aprobada por el Congreso es que los fondos privados quebrarán por sí mismos", escribió en su cuenta de 'X'.

La reforma de las pensiones está actualmente suspendida y siendo revisada por el Tribunal Constitucional, mientras que las transferencias de trabajadores entre los sistemas privado y público continúan vigentes hasta mediados de 2026. Sin embargo, la transferencia del stock acumulado de ahorros está también suspendida.

En paralelo, el Ejecutivo ha anunciado un impuesto sobre el patrimonio del 0,5% a las empresas con un capital superior a los 10.500 millones de pesos (2,4 millones de euros) para ayudar a hacer frente a la emergencia económica causada por las fuertes lluvias e inundaciones a lo largo de la costa colombiana.

Para las empresas del sector financiero y de los combustibles fósiles, el tipo impositivo aumentará hasta el 1,6%.