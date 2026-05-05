CSIF convoca una concentración mañana ante Hacienda para exigir mejoras laborales en la Agencia Tributaria

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a delegados de toda España de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a una concentración en Madrid este miércoles, 6 de mayo, frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, coincidiendo con la campaña de la Renta, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados.

La concentración tendrá lugar mañana --el mismo día que comienza el servicio de la atención telefónica al contribuyente para realizar la declaración de Renta-- a partir de las 12.00 horas frente a la Secretaría de Estado de Hacienda.

Las movilizaciones continuarán el 13 y 29 de mayo, respectivamente, con la convocatoria de paro parcial de 1 hora esos días, para culminar el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo.

CSIF ha asegurado a través de un comunicado que intentará minimizar las consecuencias que estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos.

Según ha explicado el sindicato, estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerado profesión de riesgo. En este sentido, CSIF interpuso en abril un conflicto contra la Agencia Tributaria.

La organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite.

CSIF ha recordado, además, que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles profesión de riesgo. CSIF denuncia que desde entonces no se ha producido ningún avance.