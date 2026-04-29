CSIF pide al Gobierno de cara al 1 de Mayo que blinde el Estado de Bienestar ante los efectos de la guerra

Archivo - El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSFI), Miguel Borra - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno un plan de contingencia que blinde el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos que la guerra en Oriente Medio está causando en las familias españolas y la incertidumbre por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado.

En un comunicado, el sindicato ha hecho esta petición con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día del Trabajador, tras constatar los problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra, de la vivienda o la subida de las hipotecas, a los que ahora se suman los de la energía como consecuencia del conflicto en Irán y en los países de la zona más próxima.

Según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (2025) recogida por CSIF, una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, porcentaje que se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años. Además, el 8,5 por ciento de la población llega a fin de mes con "mucha dificultad".

A esta situación, hay que sumar la incertidumbre de que el Gobierno sigue sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado que establezcan las prioridades de gasto e inversión, y oculta los datos de la Oferta de Empleo Pública (OEP) para este año.

En este sentido, han solicitado una OEP que alivie las tensiones que sufren nuestras administraciones -- como estamos viendo estas semanas con el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes en ámbitos como Seguridad Social, Extranjería o Interior -- y refuerce servicios esenciales como sanidad educación, Justicia, SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

Además, el sindicato ha lamentado los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en relación al crecimiento de la tasa de paro y la caída de la ocupación a nivel general, puesto que ponen de manifestó que el mercado laboral tiene pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo y que el empleo sigue mostrando las mismas vulnerabilidades históricas.

"El empleo no está blindado y persisten situaciones de precariedad y vulnerabilidad pese a la reforma laboral", ha denunciado el sindicato de cara al 1 de Mayo.

DENUNCIA EL DÉFICIT DE PERSONAL ANTE LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Asimismo, ha puesto en valor la entrega y la profesionalidad del colectivo de trabajadores públicos en el proceso de regularización de personas migrantes, pese al déficit de personal y de medios materiales, que ha puesto de relieve una vez más las debilidades de nuestras administraciones.

"Hemos visto como de manera irresponsable, los ayuntamientos prescindieron de 28.400 personas en el primer trimestre del año, en vísperas por tanto del citado proceso", han denunciado.