Cuatro de cada diez empresas prevén aumentar su plantilla a lo largo de 2026, según Infojobs. - INFOJOBS

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 40% de las empresas prevé aumentar su plantilla este año y la mayoría de ellas contempla mantenerla en el corto y medio plazo, según los datos recogidos por la plataforma Infojobs.

En concreto, el 40% prevé aumentar su plantilla en los próximos seis meses, mientras que el 54% espera mantenerla y el 6% anticipa una reducción. A un año, el reparto apenas varía, un 41% prevé incrementar la contratación, un 52% estima que se mantendrá y el 7% contempla una disminución.

En el corto plazo (seis meses), la percepción de la situación general del mercado laboral es "mayoritariamente continuista". El 63% cree que la situación del empleo se mantendrá en los próximos seis meses. En cambio, a un año vista, el 49% espera que el empleo se mantenga y el 34% considera que empeorará, mientras que solo el 17% piensa que mejorará.

En conjunto, la intención de contratar o mantener el empleo continúa siendo mayoritaria y se sitúa en niveles similares a los de 2025. Además, se observan diferencias por tamaño, donde las microempresas muestran una mayor propensión a aumentar su plantilla en los próximos seis meses (60%).

Con respecto a las empresas que prevén aumentar su plantilla, la intensidad de los incrementos tiende a crecer a medida que se amplía el horizonte temporal y, en paralelo, se observa un mayor peso de los aumentos más elevados respecto a 2025.

En los próximos seis meses predominan los incrementos moderados, el 53% prevé aumentos inferiores al 25%, y el 32% estima subidas de entre el 25% y el 50%. Los superiores al 50% se sitúan en el 5%, mientras que el 9% de las compañías aún no lo tiene decidido.

En el plazo de un año se mantiene el peso de los incrementos intermedios y aumenta el de los más intensos.

Por tamaño de empresa, las micro concentran una mayor proporción de incrementos superiores al 50% entre quienes prevén aumentar su plantilla, lo que explica que en este tramo se haya intensificado la contratación respecto a 2025.

Entre las empresas que prevén contratar en los próximos seis meses, se aprecia que la capacidad de gestión y la experiencia previa de los perfiles intermedios son muy valoradas, ya que estos concentran la mayor intención de incorporación. De hecho, el 56% ha afirmado que cubrirá posiciones de este nivel.

Finalmente, el estudio ha mostrado que, por tamaño de empresa, las medianas o grandes muestran una mayor intención de incorporar perfiles intermedios, con un 67% de las menciones, frente al 50% de las micro y el 49% de las pequeñas.