La banca y Vintae firman un plan de reestructuración de la deuda de Bodegas Riojanas para salvar la empresa

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MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

La banca y Vintae han suscrito un plan de reestructuración conjunto de la deuda de Bodegas Riojanas y sus filiales con el objetivo de "garantizar la viabilidad del negocio" del grupo y "evitar su declaración de concurso", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La implementación del plan de reestructuración y de las operaciones previstas en el mismo conferirán al inversor (Gevisa Wine Capital, sociedad cabecera de Vintae Luxury Wine Specialists) una participación equivalente al 90% del capital de Bodegas Riojanas tras la ejecución de la operación y permitirá a las sociedades del grupo superar su situación de insolvencia actual, comunicada el pasado 24 de febrero.

Así, se eliminaría el riesgo de declaración de concurso de los deudores y se preservaría el valor del grupo en beneficio de sus acreedores, trabajadores y demás partes interesadas, detalla la comunicación.

La implementación del plan está sujeta al previo dictado por el tribunal de una resolución, tras un proceso de contradicción previa, que resuelva a favor de la homologación judicial con carácter firme

El plan para "salvar" Bodegas Riojanas, una "casa centenaria" de "importancia histórica", busca "preservar el patrimonio de Rioja, una herencia que no podemos dejar perder y de la que debemos responsabilizarnos como riojanos y como bodegueros", ha declarado el CEO y fundador de la compañía de vinos Vintae, Richi Arambarri.

"Esta es una apuesta por nuestra tierra, es materializar el compromiso de devolver a Rioja la herencia que hemos recibido de su historia y de su patrimonio", añade en un comunicado Arambarri, que se muestra convencido en poder "devolver el prestigio que la bodega y sus marcas tuvieron durante décadas".

Entre los términos y condiciones del plan de reestructuración figura la reestructuración de toda la deuda financiera de los tres deudores, con lo que se ofrecen dos alternativas (cesión, y quita y amortización 'bullet') para cada clase en la que se han clasificado los créditos afectados.

Además, el plan contempla como elemento fundamental la entrada de Gevisa Wine Capital en el capital de Borisa (Bodegas Riojanas S.A.). Esto se llevará a cabo por medio de la capitalización en la sociedad de los créditos afectados cedidos por los acreedores a Gevisa Wine Capital en virtud de la alternativa de cesión, de forma que esta adquirirá el 90% del capital social y de los derechos de voto de Bodegas Riojanas y se mantendrá el 10% restante en manos de los accionistas actuales.

Para ello, el plan contempla -como operaciones societarias recíprocamente condicionadas- la reducción de capital y el aumento de capital por compensación de créditos.

Sumado a esto, Gevisa Wine Capital concederá una línea de financiación destinada al pago de las necesidades de capital circulante del Grupo Bodegas Riojanas y a las demás necesidades previstas en el plan de viabilidad adjunto al plan de reestructuración, con el fin de "asegurar la viabilidad de los deudores en el corto y medio plazo", recoge la CNMV.

Finalmente, otros términos de la reestructuración pueden ser la adhesión de acreedores afectados, la extensión de efectos, la vigencia de contratos y un plan de negocio para el periodo 2026-2031.