Díaz aboga por regular "desde la fiscalidad" a las grandes tecnológicas estadounidenses

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aboga por regular a las grandes tecnológicas estadounidenses, como 'X', "desde la fiscalidad" para equilibrar la competencia entre las compañías europeas, incluidas las españolas, y aquellas procedentes de Estados Unidos.

"Lo que creo es que toca regular la fiscalidad, los usos, las normas laborales, igual que hacen el resto de los empresarios y empresarias en nuestro país", sentenció tras reunirse con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, en Nueva York.

Díaz ha censurado que "no es justo" que los empresarios compitan en términos de cumplimiento de derechos laborales, convenios colectivos y paguen impuestos mientras "hay una élite ultrarrica que son amiga de Trump que en nuestro país no paga impuestos".

"Por tanto, hay un ejercicio de falta de competencia en 'X' de mercado absolutamente injusto. Hay que regular desde la fiscalidad, pasando por el uso y el combate, obviamente, frente al modelo de Trump", aseguró.

Estas declaraciones tienen lugar después del mensaje masivo remitido a los usuarios españoles por el directivo ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, y al rechazo del magnate Elon Musk, propietario de 'X', ante la medida de prohibir el uso de las redes sociales para menores de 16 años.

Ante estos mensajes, Díaz ha subrayado la necesidad de avanzar en una tecnología propia de carácter europeo, en reducir la dependencia de la misma y en regular a favor de los actores económicos sociales europeos "porque la democracia hoy se disputa en el poder tecnológico".

"Creo que el papel pasivo o la colonización que está viviendo Europa por parte de las grandes tecnológicas norteamericanas es inaceptable. No basta con denunciar lo que hacen las grandes norteamericanas, es que Europa tiene que hacer lo que dice el informe Draghi y por tanto ser un actor político, fiscal, económico, social, absolutamente soberano", apuntó.

Sobre la reunión con Mohammed, la vicepresidenta segunda del Gobierno recordó que España es "un ejemplo" de reducción de la desigualdad a través del mundo del trabajo y el único país que ha regulado el trabajo en plataformas a través de la Ley Rider, políticas que discutirá en una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien se encontrará durante el día de hoy.