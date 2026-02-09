Díaz acelera la aprobación de la subida del SMI, que se abordará mañana en la comisión delegada

Dice que la estrategia del PP "no es otra más que alimentar a Vox"

MATARÓ (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos recibirá este martes la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a la prensa en la presentación de Mataró (Barcelona) como capital española de la Economía Social 2026, y en las que ha puesto a las subidas del SMI como ejemplo de que el actual es "un Gobierno que está mejorando la vida de la gente".

"Es que estamos haciendo cosas que no hace nadie. Y que yo sé muy bien que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país voten a quien voten, valoran muy bien", ha defendido Díaz.

En esta línea, ha añadido la necesidad de conseguir que la ciudadanía crea y confíe en que "la fuerza está en la gente, en la democracia, no está en formaciones políticas ni en los dirigentes políticos".

Trabajo cerró el pasado 29 de enero con CCOO y UGT el acuerdo para subir el SMI para este año un 3,1%, lo que supone un 37 euros más al mes respecto a la cuantía de 2025 (1.184 euros al mes) ó 518 euros más al año, sin tributación en el IRPF. Este incremento beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas.

Es el sexto año consecutivo en el que el Gobierno pacta con los sindicatos, y sin las patronales, la subida del SMI. La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento de esta renta mínima fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Desde la cartera encabezada por Yolanda Díaz quieren que la nueva subida del SMI se apruebe en Consejo de Ministros entre mediados y finales de este mes, con el objetivo de que esté en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como mucho en tres semanas.

Además, en el marco del acuerdo con los sindicatos, el Ministerio ha asumido el compromiso de llevar adelante una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos por la subida del SMI.