Díaz afirma que la subida del SMI se aprobará de inmediato y ve posible el acuerdo tripartito

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se aprobará "con carácter inmediato".

"Es un Real Decreto que firmo yo y, como creo en el diálogo social, llevo meses trabajando con los agentes sociales. Yo creo que hay una oportunidad para alcanzar un acuerdo. Estamos a la espera de lo que digan los agentes sociales. Los sindicatos ya han dicho que le parece bien", ha apuntado Díaz en declaraciones a Radiocable recogidas por Europa Press.

La ministra ha recordado que la propuesta del Gobierno pasa por elevar el SMI para 2026, con efectos desde el pasado 1 de enero, un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Díaz ha subrayado que hay de "organismos no sospechosos de ser revolucionarios", como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea, que señalan que la subida del SMI ha sido clave para reducir la desigualdad en España.

"Es la primera vez que el PIB cae en pandemia a 11 puntos, que tenemos un montón de crisis y no salen perdiendo los de siempre. Y creo que esto es un mensaje importante", ha resaltado Díaz.

Trabajo tiene previsto reunirse mañana viernes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para intentar cerrar un acuerdo sobre el SMI de 2026. Además de la subida propuesta, sobre la mesa está la posibilidad de indexar el SMI en los contratos públicos, algo en lo que el Ministerio de Yolanda Díaz asegura estar trabajando con el Ministerio de Hacienda.

No obstante, no es la primera vez que la indexación en los contratos públicos se cuela en las negociaciones sobre el SMI. Hasta ahora no ha salido adelante por la oposición de Hacienda.