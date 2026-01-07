Díaz asegura que ahora "tiene que decidir" la CEOE si se suma a subir el SMI un 3,1% en 2026

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que es la CEOE la que debe decidir si se suma a la subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año que su Ministerio ha propuesto este miércoles a los agentes sociales en una nueva reunión del diálogo social, y ha asegurado que "hay margen" para el acuerdo.

"Tiene que decidir la patronal española lo que quiere hacer en este año 2026", ha expuesto la titular de Trabajo en una entrevista en TVE después de que Trabajo planteara a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

La ministra ha subrayado que este incremento, que supone 518 euros más al año sin tributación, será estudiada por los agentes sociales y confía en un acuerdo tripartido en la mesa de diálogo social para la subida del SMI de 2026, pese a que ha reconocido que la propuesta de la patronal, de una subida del 1,5%, está por debajo del crecimiento del IPC.

"Desde luego, a mí me gustaría que la patronal vuelva a la senda de la altura de miras y, desde luego, en un país que además tiene crecimiento importante de los beneficios y los márgenes empresariales, que hubiese acuerdo", ha expuesto.

Por ello, la ministra ha pedido a la patronal y los sindicatos avenirse a un acuerdo para incrementar un 3,1% esta renta mínima. "Creo que es posible", ha expuesto Díaz, a la vez que ha defendido el acuerdo tripartido por la legitimación que tiene para "las empresas y para todo el mundo".

Además, Díaz ha recalcado que en la mesa de diálogo de este miércoles se ha vuelto a poner encima de la mesa la reforma de la Ley de Desindexación. En concreto, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido con los agentes sociales a empezar a estudiar "seriamente" reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos.

"El día 13 de enero voy a hacer 6 años en el Gobierno de España y a los pocos días (de tomar posesión) firmamos un acuerdo para la subida del salario mínimo y ya defendía (el problema) de la indexación por el impacto que causa el salario mínimo en las licitaciones públicas. Lo volvimos a hacer hoy en la mesa. Es verdad que hay una discrepancia con el Partido Socialista, pero desde luego, por nuestra parte, saben que lo defendemos. Creo que esto es hacer país, esto es mejorar España", ha expuesto.

DÍAZ PIDE A FEIJÓO POSICIONARSE SOBRE LA SUBIDA

Seguidamente, la ministra de Trabajo ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, posicionarse sobre la propuesta planteada por el Gobierno para la subida del SMI de este 2026.

"Me gustaría escuchar al líder de la oposición si le parece bien o mal que subamos el salario mínimo al 3,1% sin tributación en nuestro país", ha expuesto.

Por su lado, el PP ha rechazado este miércoles el aumento del SMI del 3,1% para este año planteado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque no tiene el respaldo de la patronal ni de los sindicatos.

"Siempre hemos dicho lo mismo", ha recalcado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Dirección del partido que ha tenido lugar en la sede nacional.

En concreto, el departamento que dirige Díaz ha planteado este miércoles a los agentes sociales incrementar el SMI un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

Sin embargo, Bravo sostiene que en el PP "siempre" han defendido que la subida del SMI debería venir del consenso del Gobierno con la patronal y los sindicatos, y lo que ha puesto encima de la mesa Díaz, ha remarcado, no lo tiene. De ahí que los 'populares' se opongan al plan de la ministra de Trabajo.