La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este martes que las mujeres y los perceptores de rentas más bajas, así como las comunidades de Andalucía y Madrid, serán los principales beneficiados por la subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), que el Consejo de Ministros aprueba hoy y que supone 65 euros más al mes y 910 euros más al año, sin tributación en el IRPF.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Díaz ha subrayado que el impacto de género de esta medida "es elevadísimo", siendo las mujeres "las principales favorecidas", y ha precisado que Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada, con 550.000 personas afectadas, seguida de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la vicepresidenta ha puesto en valor que el incremento del SMI -con el que España cumple con el umbral del 60% que fija la Carta Social Europea y con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores- se aplicará "con carácter real, sin tributar al IRPF".

"Es la primera vez en la historia de la democracia española que el Gobierno de España baja los impuestos a las rentas salariales en nuestro país. Y lo hace además también incluyendo a los pensionistas", ha reivindicado.

Por otro lado, ha descartado medidas específicas para las pequeñas empresas ante el alza del SMI, argumentando que los salarios se fijan por convenio colectivo sin distinguir por tamaño empresarial y que las microempresas de menos de diez trabajadores "son las que más beneficios están teniendo", en un contexto en el que las compañías españolas "duplican los márgenes empresariales de la media europea".

"Hoy una empresa que no pueda sostener un salario mínimo, hombre, es una empresa que efectivamente parecerá que no tiene futuro. No es el caso", ha afirmado.

CUANTÍA EXACTA DE LA SUBIDA DE LAS PENSIONES "EN UNOS DÍAS"

En materia de pensiones, Díaz ha señalado que los diez millones de pensionistas "en unos días sabrán exactamente la cuantía de su pensión", una vez se produzca el cierre de la previsión de inflación para calcular la subida conforme al IPC, a la que se sumará una "discriminación positiva" para incrementar en mayor medida las pensiones mínimas.

Según ha defendido, con la aprobación de todas estas medidas (subida del SMI y de las pensiones), el Ejecutivo actúa dentro del "curso ordinario de la vida económica".

La ministra ha afirmado que, frente a la política del Gobierno actual de incrementar las pensiones con el IPC, el PP quiere vincularlas a la productividad.

"Cuidado con lo que estamos escuchando estos días. Ya hemos visto cómo gobernó el Partido Popular, las pensiones con una revalorización del 0,25% y el señor Nadal hoy, que es el portavoz económico del Partido Popular, dice que va a ligar las pensiones a la productividad. Y esto no es revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC", ha advertido.

LULA FUE EL PRIMERO QUE LE PIDIÓ QUE OPTARA A DIRIGIR LA OIT

Respecto a su retirada de la carrera para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la vicepresidenta ha explicado que dio un paso atrás para no dividir al movimiento sindical, tras asegurar que el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) "impidió la libertad de voto" al exigir que el bloque votara unido.

"Yo, en este contexto, no iba a dividir al movimiento sindical", ha zanjado, señalando que no quería poner a los sindicatos "en la necesidad de rebelarse y votar en contra de la Secretaría General".

Díaz ha denunciado que la OIT atraviesa "una crisis financiera sin precedentes" por una gestión "absolutamente inadecuada", asegurando que el organismo "está quebrado, tiene un déficit de 438 millones de dólares y creciendo", ha despedido a más de 200 funcionarios y prevé despedir hasta 500 más.

También ha acusado al actual director general de haber entregado "todas las políticas de la OIT" a "un hombre de Trump" nombrado como número dos hasta en dos ocasiones, criticando además que en este mandato se haya otorgado a Qatar la presidencia de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Finalmente, ha agradecido el respaldo recibido de los sindicatos españoles e internacionales, de los trabajadores de la organización, del Gobierno de España, del Ministerio de Asuntos Exteriores y, "muy singularmente, al presidente Lula, "que fue el primero" que le pidió que presentara la candidatura, según ha desvelado la ministra.