Díaz dice que Garamendi lleva una "temporada mala" con sus declaraciones y que en CEOE "le han hecho parar"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lleva una "temporada mala" con sus declaraciones, como las que realizó sobre el permiso por duelo, y ha señalado que en la patronal "le han hecho parar".

"Le tengo un gran cariño a Antonio Garamendi. Creo que lleva una temporada mala. Y, de hecho, me consta que le han hecho parar en la patronal. Lleva una temporada mala, sus declaraciones no son propias de un presidente de la patronal, que representa a las empresas españolas, a todas las empresas", ha dicho la vicepresidenta en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Refiriéndose expresamente a las declaraciones de Garamendi sobre la ampliación del permiso por fallecimiento que anunció Díaz y que calificó como una ocurrencia de la ministra, la vicepresidenta segunda ha asegurado que los empresarios no están contentos con estas afirmaciones.

"He estado en varios foros económicos importantes, recientemente en Barcelona, y no estaban contentos con las declaraciones. Eran empresarios del señor Garamendi. (...) De hecho, el señor Garamendi ha rectificado. Y me consta que hay un gran descontento en la patronal con esas declaraciones porque es una frivolidad. Jugar con la muerte es muy complicado", ha subrayado Díaz.

La ministra cree que Garamendi "ha cambiado" su comportamiento a raíz de esta situación, pues, por ejemplo, cuando se anunció la mesa para la reforma del despido "respetuosamente dijo que esto no era de su interés".

En todo caso, Díaz ha señalado que hay una mesa de diálogo social en esta materia concreta de permisos ---se reúne esta tarde--- y que la patronal, igual que la prevención de riesgos laborales, "está trabajando, como siempre". "Tiene un equipo buenísimo la patronal", ha añadido la ministra.

La vicepresidenta segunda, que ha negado que la ampliación del permiso de defunción en hasta 10 días pueda cogerse por la muerte de un amigo, ha afirmado además que las empresas españolas, "por la vía de los hechos", no conceden dos días, sino más, a los trabajadores que pierden a un familiar o a su pareja.

"Las empresas españolas, y hablo con muchas a diario, por la vía de los hechos, están haciendo eso. Un trabajador que pierde a su mujer, a su compañero, a su hijo, a su hija, a su padre, en dos días no está recuperado. Y me consta que las empresas españolas, por la vía de los hechos, están permitiendo darles más días", ha apuntado.

INSISTE EN QUE HAY QUE SUBIR SALARIOS

En otro orden de cosas, la vicepresidenta segunda ha señalado que es cierto que hay trabajadores a los que les cuesta llegar a fin de mes, pero ha asegurado que no es por los impuestos que pagan, sino por los salarios que reciben.

"Hay un dato del que nunca se habla, que es que España está al 25% de distancia negativa en salarios con Europa. La mediana salarial española es de 1.660 euros al mes. Por eso, la macro puede ir genial, pero no llega a la vida de los españoles. Si le hablo de la vivienda, imagínese, cualquier madre que nos esté escuchando, sabe que sus hijos viven en sus casas porque no hay manera de pagar un alquiler en España, aunque tenga una persona un trabajo", ha explicado.

La ministra ha afirmado que la pérdida de poder adquisitivo es "real" y que España "no se ha recuperado de los recortes del PP". "No nos hemos recuperado y necesitamos tener mejores salarios", ha concluido.