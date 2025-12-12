Hacienda, dispuesta a actualizar para 2026 la deducción en el IRPF para los perceptores del SMI

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda está abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF) para adaptarla a la subida que experimentará el salario mínimo interprofesional (SMI), aún por concretar, según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero.

La posición de Hacienda es que el SMI debe subir para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos, que estadísticamente afecta más a mujeres y jóvenes.

Según las mismas fuentes, en lo que respecta a la tributación del SMI, lo relevante es que el salario neto del colectivo que cobra esta renta mínima aumente para garantizar que se cumple la Carta Social Europea, es decir, que el salario mínimo no sea inferior al 60% del salario medio nacional neto.

La comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo para la subida del SMI presentará este viernes sus recomendaciones a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los expertos van a plantear a Díaz dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.

En concreto, los expertos sugieren incrementar el SMI para el año próximo en casi 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en cerca de 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

En términos porcentuales, estas subidas serían del 3,1% en el primer caso (sin tributación) y del 4,7% en el segundo (con tributación), que son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.

En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.