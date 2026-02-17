Díaz pide a Garamendi "prudencia, responsabilidad y empatía": "Gana 23 veces el salario mínimo"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este martes al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "prudencia, responsabilidad y empatía" con los trabajadores, pues "gana 23 veces el salario mínimo interprofesional".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha afirmado compartir las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando a los empresarios a subir los salarios en convenio de manera generalizada y, en este sentido, ha señalado que hay margen de sobra para elevar los sueldos en España.

"Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Es que el país va bien, que está creciendo al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales (...) Bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora", ha insistido Díaz.

La ministra ha apuntado que hay "un montón" de salarios intermedios que tienen que subir, pues la mediana salarial en España es de 1.668 euros al mes.

"Esto no es un salario digno. El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente del Gobierno, paguen más (...) Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país más pobre y más ineficiente económicamente", ha advertido.

Además, ha argumentado que la participación de los salarios en la renta nacional ha bajado más de 12 puntos desde los años 80, hasta situarse en el entorno del 58%, y que España presenta una diferencia negativa con la UE en términos salariales de 25 puntos. "Lo que tenemos que decirle a los empresarios es ¿quieren ellos ser europeos o no? El Gobierno de España, sí", ha enfatizado la ministra.

ALABA A PEDRO SÁNCHEZ POR DEFENDER A LOS TRABAJADORES

Díaz ha vuelto a decir que, pese a todas las "batallas" que ha librado el Ministerio de Trabajo dentro del Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "siempre se ha posicionado en el lado de la defensa de los trabajadores".

"Es una evidencia y una obviedad que las normas que hoy están aprobadas y que hacen que España sea un país mejor, si el presidente del Gobierno se colocara en otra posición, no verían la luz", ha apuntado.