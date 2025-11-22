Díaz recrimina a CEOE su negativa a firmar la nueva ley de riesgos laborales, tras la muerte de dos mineros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recriminado a la CEOE su negativa a firmar la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, algo que ha tachado de "inaceptable" después de la muerte de dos mineros tras un derrumbe en la localidad asturiana de Cangas del Narcea.

Durante su intervención en el arranque de la conferencia política que celebra Sumar este sábado en Madrid, la también ministra de Trabajo ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos y ha proclamado que "no puede ser que en pleno siglo XXI" haya trabajadores que mueran en su puesto laboral.

Luego, ha explicado que llevan trabajando 15 meses en esta reforma de la normativa de riesgos laborales en la mesa de diálogo social tripartido entre el Ministerio, sindicatos y patronal.

Según ha relatado, ya tienen "todo listo" para modernizar este marco legal de prevención y solo están "a la espera de la patronal", para denunciar que ni siquiera en esta materia la CEOE tiene "altura de miras". "La disputa es sencillamente si quieren firmar ese acuerdo o no", ha enfatizado para apostillar que no caben "intereses partidistas" a los que está "jugando" la patronal.