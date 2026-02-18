Díaz: "Si una pequeña empresa no puede pagar a su trabajador 37 euros más al mes, no es una empresa sólida"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido este miércoles a las críticas de CEOE y Cepyme por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que "si una pequeña empresa no puede pagar a su trabajador 37 euros más al mes, no es una empresa sólida".

Díaz, en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, ha subrayado que el discurso de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme "no se diferencia nada" del discurso de la CEOE, que representa "a las grandes empresas".

"Hoy lo que tenía que estar diciéndole Cepyme a la CEOE es que la pequeña empresa y la mediana empresa está pagando impuestos, tributando, como mínimo, al 17,5%, y las grandes lo hacen entre el 3% y el 5%, pero es que tenemos una organización que, en realidad, se pliega a los intereses de las grandes empresas", ha recalcado.

La ministra ha asegurado que "todo el discurso que viene haciendo la pequeña patronal" Cepyme sobre que los pequeños negocios y los autónomos no pueden asumir más costes y que están asfixiados "no es real".

"España tiene hoy 3.400.000 personas autónomas, más autónomos y autónomas que nunca (...) Es muy bueno que haya muchos autónomos y a mí me gustaría encontrarme con una representación de las pequeñas empresas que diga los intereses que tienen las pequeñas empresas. Por ejemplo, la transposición de la directiva del IVA, ¿por qué no se hace? ¿Ustedes les oyen decir esto?", se ha preguntado Díaz.

EL SMI SIGUE SIENDO "MUY ESCUETO"

La ministra ha afirmado que hay muchos empresarios --aunque no ha querido dar nombres-- que le han dicho que "claro" que pueden subir el SMI un 3,1% a sus trabajadores. "Voy por la calle estos días y me dicen muy bien Yolanda por subir el salario mínimo", ha apuntado.

Díaz ha señalado además que las empresas están teniendo beneficios "muy llamativos", como reflejan los datos del Banco de España, por lo que entiende que "se pueden permitir el lujo de repartir un poco la riqueza".

En este sentido, ha insistido en que es "realmente grave" que una persona como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que cobra "23 veces el SMI" se oponga a subir el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes. "Son 37 euros más al mes y 518 euros más al año. Pero aún así es un salario muy escueto para mucha gente en este país", ha remarcado.

LE PIDIÓ ELLA A SÁNCHEZ QUE ASISTIERA A LA FIRMA DEL ACUERDO DEL SMI

Sobre la asistencia el pasado lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto de la firma del acuerdo con CCOO y UGT para la subida del SMI, Díaz ha desvelado que fue ella quien se lo propuso "hace mucho tiempo".

La vicepresidenta ha señalado que Sánchez no tuvo "ninguna duda" de decir que sí a su petición. "Inmediatamente dijo que por supuesto que sí", ha apuntado Díaz, que ha reiterado que el jefe del Ejecutivo "siempre ha estado en el lado correcto de la historia" porque "siempre" ha estado en la defensa de los trabajadores.

Esta postura, ha explicado la ministra, no ha sido la que han tenido otros ministerios del ala socialista del Gobierno, por ejemplo cuando quiso subir el SMI nada más llegar al Ministerio en 50 euros al mes, medida a la que se opuso la entonces ministra de Economía Nadia Calviño.

"Desde esa subida mínima, pasando por la ley Rider, pasando por las trabajadoras del hogar, pasando por todas las normas, hasta la ley del trabajo a distancia, no digo ya la reforma laboral, tuve más oposición dentro, muchas veces, que fuera con la patronal. Por tanto, y he de decirlo y lo vuelvo a decir, el presidente del gobierno siempre, siempre se ha posicionado creo que en este lado que es el correcto, que es defender a la gente trabajadora de mi país", ha defendido.