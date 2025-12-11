Díaz ve una "broma de mal gusto" la subida del SMI propuesta por CEOE y se reunirá mañana con los expertos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves desde Ginebra (Suiza) que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% propuesta por la CEOE es una "broma de mal gusto" si se tiene en cuenta que la inflación interanual de 2025 va a cerrar por encima de esa cifra.

Díaz, en declaraciones a la prensa, ha señalado que mañana se reunirá con el comité de expertos que le asesora para la subida del SMI --cuya propuesta se ha conocido este jueves-- y a partir de ahí, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, convocará a los agentes sociales para llevarles una propuesta sobre el incremento que debería experimentar el SMI en 2026.

"¿Qué me gustaría encontrar a mí? Me gustaría un acuerdo en materia de salario mínimo. ¿Qué me estoy encontrando? Una patronal que se encuentra en la peor de las posiciones. Tenemos una patronal que está haciendo del 'no' su única política institucional", ha denunciado la ministra.

En su opinión, con una economía creciendo más de un 3% y en récord de ocupación (22,4 millones de trabajadores) y de trabajadores indefinidos, no hay motivos para obstaculizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Así, aunque le gustaría encontrarse con una patronal proclive al acuerdo, Díaz cree que la CEOE está en el 'no' porque su presidente, Antonio Garamendi, lleva meses de campaña electoral para su reelección al frente de la patronal española.

"Y yo creo que España no se puede permitir campañas electorales de nadie y le pido al señor Garamendi que atienda sus labores institucionales. Y que la campaña electoral la haga de manera interna. Esto es lo que está explicando su huelga de brazos caídos en el diálogo social y en todas las políticas públicas en España", ha denunciado.

LA PROPUESTA DE LOS EXPERTOS: SUBIR EL SMI 37 Ó 56 EUROS MÁS AL MES

El comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional ha cumplido el mandato que le dio la vicepresidenta segunda y ha planteado dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Trabajo, los expertos sugieren incrementar el SMI para el año próximo en cerca de 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en casi 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

En términos porcentuales, estas subidas serían del 3,1% en el primer caso (sin tributación) y del 4,7% en el segundo (con tributación), que son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.

En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, no exentas de tributación en el IRPF.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

El comité asesor del Gobierno para el SMI, del que forman parte miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para determinar a qué ritmo debía subir el SMI para representar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.