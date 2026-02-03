Díaz ve positivos los datos pese al "muy bajo" repunte de enero: "Tenemos el nivel más bajo en 18 años"

1048156.1.260.149.20260203092738 Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que los datos de paro de enero son "positivos" pese a la "muy baja" subida que ha experimentado respecto al mes anterior, con 30.392 desempleados más.

"Ahora mismo tenemos 2.430.062 parados. Es la cifra más baja del paro para un mes de enero desde hace 18 años y esto es muy importante, porque el paro sube en los meses de septiembre y enero", ha subrayado la ministra.

Díaz ha recordado que en el último año el paro registrado se ha reducido en 160.391 personas, lo que supone un descenso del 6,2% interanual.

Asimismo, ha destacado que la cifra de mujeres en paro está en su nivel más bajo de los últimos 18 años para un mes de enero, que el número de jóvenes en desempleo se situó en mínimos para este mes, y que la tasa de cobertura frente al desempleo se encuentra en su nivel más alto desde 2009.

En lo que respecta a la calidad del empleo, la ministra ha recordado que uno de los objetivos de la reforma laboral de 2021 era acabar con la temporalidad del empleo.

En este sentido, ha resaltado que el 41,6% de los contratos firmados en el primer mes del año fueron indefinidos, mientras que antes de la reforma laboral no llegaban al 10%.

"No sólo se trata de crear empleo, también de que éste sea de calidad", ha insistido Díaz, quien, no obstante, ha afirmado que aunque los datos sean positivos, "mientras haya un miembro de una familia en paro" el Ministerio seguirá trabajando "día a día" para mejorar su situación.

"Vamos a seguir haciendo políticas que pongan en el centro los derecho de la gente trabajadora. Vamos a volver a subir el salario mínimo interprofesional en un 3,1%", ha subrayado la vicepresidenta segunda.