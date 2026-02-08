El 3% de los españoles no puede permitirse tener dos pares de zapatos y el 8% no puede comprar ropa nueva

Archivo - Gente en una zapatería - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 3,2% de los españoles no puede permitirse tener dos pares de zapatos en condiciones y el 8,4% no puede sustituir su ropa estropeada por otra nueva, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los que ha tenido acceso Europa Press.

El porcentaje de españoles que no puede tener dos pares de zapatos en condiciones se ha incrementado en siete décimas respecto a 2024 y es el más elevado desde 2017, mientras que el de personas que no pueden cambiar su ropa vieja por otra nueva ha subido cuatro décimas y es el más alto desde 2023.

También ha aumentado, respecto a la encuesta de 2024, el porcentaje de españoles que no puede permitirse una reunión con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes, hasta el 8,9%, una décima más.

Los datos del INE también revelan que el 13,4% de los españoles no puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio, dos décimas más que en 2024, y que el 15,2% no puede gastarse una pequeña cantidad de dinero en sí mismo, frente al 15% de 2024.

Asimismo, ha subido también, en este caso una décima, el porcentaje de españoles que no pueden permitirse conexión a Internet, que ha pasado del 1,6% al 1,7%. Aún así, este dato sigue cerca de mínimos históricos, a mucha distancia de lo que ocurría en 2016 y 2017, cuando este porcentaje superaba el 6%.

LOS VASCOS Y LOS BALEARES, LOS QUE MÁS SE PERMITEN ESTOS GASTOS

Por comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha son las regiones donde más personas no pueden permitirse sustituir ropa vieja por nueva, con porcentajes del 10,6% y del 10,2%, respectivamente. Por contra, los porcentajes más bajos corresponden a Baleares (3,3%) y País Vasco (4,7%).

Galicia y Canarias son, por su parte, las comunidades donde más personas no pueden permitirse tener dos pares de zapatos en condiciones, ambas con un 4,2%, también con Baleares y País Vasco presentando los porcentajes más bajos (1,4% y 1,2%, respectivamente).

Por su parte, Castilla-La Mancha, con un 20,1%, lidera las comunidades donde más personas no pueden permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismos, seguida de Andalucía (19,4%) y Canarias (18,3%). En el otro extremo, con los porcentajes más bajos, se sitúan Baleares (7,6%), La Rioja (8,9%) y País Vasco (9,4%).

UN TERCIO DE LOS HOGARES NO PUEDE AFRONTAR GASTOS IMPREVISTOS

La encuesta del INE revela además que el 36,4% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el año 2025, seis décimas más que en 2024.

El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

Además, el 8,5% de la población española llegaba a fin de mes con "mucha dificultad", frente al 9,1% de 2024. Echando la vista más atrás, el porcentaje de 2025 es el mejor dato desde 2019, cuando el 7,8% la población española decía llegar a final de mes con "mucha dificultad".

EL 13% DE LOS HOGARES NO PUEDE PERMITIRSE UN COCHE

Los datos del INE constatan también que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año se situó en 2025 en el 32,2%, porcentaje que fue 1,2 puntos inferior al registrado en 2024.

Según el organismo estadístico, el 13,3% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, comunidad, etc.) o en compras a plazos. Este porcentaje es nueve décimas inferior al dato registrado en 2024.

Asimismo, el 15,9% de las familias asegura que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que ha caído respecto al 17,6% de 2024 y el 20,7% de 2023, cuando llegó a máximos desde 2004, inicio de la serie.

Al mismo tiempo, el 5,4% de los hogares declara que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, porcentaje siete décimas por debajo del dato de 2024.

Los datos de Estadística también reflejan que el 5,4% de los hogares no puede permitirse disponer de un automóvil, una décima superior a 2024, y que el 27,1% no puede sustituir muebles estropeados o viejos, por debajo del 27,7 que lo afirmaba en 2024.

RÉCORD DE INGRESOS MEDIOS POR PERSONA Y DE LA RENTA MEDIA POR HOGAR

Todo ello se produce después de que los ingresos medios por persona, aunque referidos en este caso al año 2024, marcaran récord de 15.620 euros, un 5,5% más que en el año anterior.

Por su parte, la renta neta media por hogar aumentó un 5,4% en 2024, hasta los 38.994 euros. Fue casi 2.000 euros superior a la de 2023 y también la mayor desde el inicio de la serie del INE.

De acuerdo con la estadística, la tasa AROPE --porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social-- se situó en el 25,7% de la población residente en España en 2025, tasa una décima inferior a la de 2024 y la menor desde el inicio de la serie de este indicador, en 2014.

Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.