Garamendi aboga por aplazar la aprobación de la reforma laboral si hay avances y no está cerrado el acuerdo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha abogado por aplazar la aprobación de la reforma laboral, prevista por el Gobierno para el 28 de diciembre, en caso de que los agentes sociales sigan avanzando en la mesa de diálogo y no esté cerrado el acuerdo para esa fecha.

"Si por casualidad quedan horas, lo lógico es que se aplazara si realmente seguimos avanzando", ha señalado el representante de los empresarios en declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar el Fórum Europa que ha protagonizado este jueves el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Garamendi ha vuelto a insistir en que las prisas "no son buenas consejeras", aunque no ha querido desvelar ningún detalle sobre el estado de la negociación actual, manteniendo así el perfil de discreción que la mesa de diálogo sostiene desde hace días.

El presidente de los empresarios ha remarcado, eso sí, que la mesa sigue trabajando en las propuestas que se han puesto encima de la mesa por las partes de la negociación, aunque ha admitido que no se trata de un asunto "fácil". "No es fácil y cuando las cosas no son fáciles, se tarda tiempo y esto es lo que hay", ha recalcado.

Preguntado por la movilización este mismo jueves de los sindicatos ante la sede de la CEOE para exigir a la patronal el desbloqueo de la negociación de los convenios y una subida salarial, Garamendi se ha limitado a comentar: "El otro día se han ido de desayuno a La Moncloa, pues ya les daremos café".

