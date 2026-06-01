Garamendi (CEOE), sobre un adelanto electoral: "La situación es bochornosa, los españoles no merecen esto"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva en la sede de Foment del Treball, a 18 de mayo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El acto institucional oficiali - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho este lunes en referencia a si debe producirse un adelanto electoral que la situación política en España es "bochornosa" y la ciudadanía española "no merece lo que está viviendo".

En concreto, los medios han preguntado a Garamendi en el Congreso si debe haber un adelanto electoral que ya reclaman algunos socios de investidura como PNV y Junts por la dificultad del Gobierno para impulsar actividades legislativas y las investigaciones judiciales que están afectando al Ejecutivo.

Y el jefe de la patronal ha respondido: "La situación es bochornosa y los españoles y las españolas no nos merecemos lo que se está viviendo", ha manifestado antes de entrar en unas jornadas en el Congreso.

A renglón seguido, el líder empresarial ha hecho un llamamiento expreso al respeto y apoyo hacia los jueces, subrayando que "es fundamental" no cuestionar la independencia judicial en función de si las decisiones gustan o no. Asimismo, ha expresado su apoyo explícito a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la "prensa libre", reconociendo el papel de los medios de comunicación en garantizar la transparencia.

MALA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR

Asimismo, ha insistido en que la situación actual genera una mala imagen de España en el exterior, afectando a la confianza de inversores y empresarios. Por ello, ha enfatizado que lo que las empresas necesitan es "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria" y "confianza".

En esta línea de críticas, el presidente empresarial ha criticado la falta de diálogo entre los grupos políticos y la ausencia de pactos de Estado en cuestiones de importancia nacional como considera que es la reciente regularización de inmigrantes.

Garamendi ha reiterado que la responsabilidad de resolver la situación recae en los grupos políticos, aunque ha evitado hacer recomendaciones específicas sobre alianzas parlamentarias. "Para eso están los partidos políticos. Lo que yo digo es que cada uno tiene que ser responsable de sus planteamientos", ha manifestado el presidente de la CEOE.

Finalmente, el dirigente de la patronal ha reiterado que la situación actual no es aceptable ni para los españoles ni para las empresas del país, instando a los responsables políticos a actuar con responsabilidad. "Yo creo que nos merecemos, en el plano político, que los responsables políticos sean responsables y hagan lo que tengan que hacer", ha concluido el presidente de la CEOE.

REPROCHA LA FALTA DE NUEVOS PRESUPUESTOS

Ya dentro del acto en el que ha intervenido y que ha corrido a cargo de la Confederación Estatal de Servicios, Garamendi ha reprochado la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, al tiempo que ha advertido que el absentismo laboral ha aumentado un 55% desde la pandemia y ha supuesto un coste de 33.000 millones de euros anuales.

Garamendi ha defendido la necesidad de unos nuevos presupuestos para garantizar la confianza empresarial y aportar tranquilidad, y también ha expresado que si esa falta de presupuestos sucediese en el ámbito privado habría consecuencias: "Estaríamos en la calle".

Además, el presidente de CEOE ha alertado sobre el incremento de la deuda pública, que según sus cálculos ha crecido más de 70.000 millones de euros a nivel interanual, y ha criticado la carga fiscal sobre las empresas y los trabajadores, destacando que la no deflactación del IRPF supone un mínimo de 19.000 millones de euros que no llega a los bolsillos de los empleados.

DENUNCIA LA BRECHA ENTRE EL SALARIO BRUTO Y EL NETO

Por otro lado, el representante de la patronal ha denunciado la brecha que existe entre el salario bruto y neto de los trabajadores, especialmente en las pymes: "Cuando un trabajador se lleva a casa 1.800 euros, el coste en la empresa son del orden de 3.200 euros".

Durante su discurso, Garamendi también ha reprochado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, escudarse en sus reproches al socio de Gobierno (PSOE) cuando no se aprueban medidas legislativas y le ha recordado que el Ejecutivo "es uno, no son dos ni tres".

Así, por ejemplo, ha reprochado que Díaz salga ante los medios quejándose de las decisiones del Ministerio de Hacienda. "Es fácil salir a la prensa, es fácil coger un micrófono y decir no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero realmente a mí qué más me da si nunca se ha aplicado", ha criticado, especialmente en lo que se refiere a la indexación del SMI en los contratos públicos.

CRITICA QUE TRABAJO CAMBIE CONSTANTEMENTE LA LEGISLACIÓN

En línea con las críticas a Trabajo, Garamendi ha reclamado seguridad jurídica empresarial ante los cambios constantes en la normativa laboral, pues se queja de que el Ministerio de Trabajo ha modificado ya 60 normas del acuerdo de reforma laboral aprobada en 2021.

"Si te cambian las normas cada día, realmente es difícil que podamos entender el firmar o el volver a firmar algo", ha señalado, reconociendo que la reforma laboral fue "un ejemplo" de colaboración público-privada. Así, Garamendi ha demandado que las leyes laborales se aprueben en el Parlamento y no mediante reglamentos ejecutivos que eluden el control legislativo.