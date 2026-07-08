Garamendi coincide con Feijóo en trabajar sobre un acuerdo para acabar con el absentismo en España

1102795.1.260.149.20260708131513 Archivo - Garamendi coincide con Feijoo en trabajar sobre un acuerdo para acabar con el absentismo en España. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha coincidido con los datos aportados por del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo y ha explicado que es "necesario" acabar con este problema y alcanzar un acuerdo.

El líder de la patronal ha asegurado que "la gran mayoría de las bajas son las viernes y los lunes", aunque ha advertido de que "no hay que mezclar esas bajas con los jóvenes".

Garamendi, que ha participado en la presentación de un estudio de Fomento del Trabajo, ha cifrado en 33.000 millones de euros el coste anual de las bajas laborales y ha asegurado que los empresarios lo que quieren es solucionar este problema.

Por ello, el presidente de CEOE ha planteado que es necesario trabajar en un acuerdo y ha criticado que en estos últimos años "no se ha hecho nada" y que el "Estado tiene que tomar medidas".