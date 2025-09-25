Garamendi dice que Díaz endurecerá "sola" el control horario porque se ha "enrabietado" con las 37,5 horas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la primera jornada del Forbes Spain Economic Summit 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este jueves que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya decidido endurecer el registro horario "sin diálogo social" sólo porque no ha salido adelante en el Congreso el proyecto de ley de rebaja de la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas.

"Hay veces que vota una cosa el Parlamento, hay veces que vota otra, pero cuando no sale bien, parece que alguien se enrabieta y tiene que hacer cosas y no va a ser sólo una. Va a plantear muchas, yo creo que de carácter populista", ha señalado a la prensa en el marco del encuentro 'Forbes Spain Economic Summit'.

Garamendi ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no llama a los empresarios porque "no quiere diálogo social" y habla sólo con los sindicatos, haciendo un trabajo "entre ellos", y no únicamente sobre medidas relacionadas con el registro horario, sino también con otras muchas, ha precisado.

"El Ministerio, cuando no le sale el diálogo social, va al Parlamento, y cuando no le funciona dice, pues lo hago yo. El Ministerio está en este plano, y no es sólo eso, está planteando nueve o diez medidas que no va a contar con nosotros (...) Es experta en llamar a un grupo de expertos. Ya sabemos lo que es un grupo de expertos y con nosotros no van a contar", ha apuntado el dirigente empresarial en alusión a Díaz.

"Por tanto, yo creo que lo que están es rompiendo absolutamente prácticamente 50 años de trabajo del diálogo social por un interés político de estar en la calle", ha advertido Garamendi.

Preguntado también por la reforma del despido que planea llevar a cabo Trabajo, el presidente de la CEOE ha asegurado que no han llamado todavía a las organizaciones empresariales.

"Yo hablo con Yolanda Díaz, pero si ella cuando va a hacer las cosas va a hacer reglamentos, porque no quiere que sean proyectos de ley, porque no quiere el diálogo social, porque está en su monólogo social, pregúntele a ella qué es lo que va a hacer", ha recalcado.