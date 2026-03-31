El Gobierno aprueba el indulto para 'Las Seis de la Suiza'

1074376.1.260.149.20260331130026 Archivo - Una concentración exigiendo "la libertad inmediata" para las "Seis de La Suiza" - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el indulto para 'Las Seis de La Suiza', un grupo de sindicalistas de cinco mujeres y un hombre pertenecientes a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que fueron condenados a tres años y medio de cárcel tras participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón, ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El conflicto en la citada pastelería comenzó en 2017. Según la sentencia, 'Las Seis de la Suiza' fueron condenadas a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y por un delito contra la Administración de Justicia por obstrucción a la justicia durante el conflicto laboral.

Según ha señalado Trabajo, 'Las Seis de la Suiza' fueron condenadas por defender a una compañera en un caso de abuso sexual y laboral.

Tras la condena por estos hechos, las condenadas recurrieron la decisión judicial, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena en junio de 2024.

Desde que se inició el proceso judicial y se conoció la sentencia condenatoria, el Ministerio de Trabajo ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de los trabajadores, "ante una condena inapropiada en una democracia".

El pasado mes de julio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió con las seis personas condenadas en Asturias, donde se comprometió a que trabajaría para promover desde el Gobierno la medida de gracia para lograr su libertad.

"Hacer sindicalismo en España y en el mundo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito", defendió Díaz.

La titular de Trabajo apoya y celebra el indulto al tiempo que recuerda que "nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".

"El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo", ha reivindicado Díaz.

EL CASO DE 'LAS SEIS DE LA SUIZA'

Los hechos se remontan a junio de 2016 cuando la pareja sentimental de una trabajadora se presentó en el lugar de trabajo de su mujer y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

Según los hechos confirmados en el fallo, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia.

Según consta en la sentencia ratificada por el Supremo, las condenadas incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.

Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio. El cierre, según la sentencia, fue la consecuencia directa de la presión, "constante y reiterada y desproporcionada" derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados.