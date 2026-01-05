El Gobierno espera un 2026 positivo para el empleo tras cerrarse un año mejor que el anterior

1040160.1.260.149.20260105113115 Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre de 2025, a 5 de enero de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y el de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, esperan que 2026 continúe siendo un buen año para el empleo, e incluso que se registren cifras "desconocidas e inimaginables" si todo transcurre normalmente, después de cerrarse un año 2025 en el que el mercado laboral español mejoró los ya "muy buenos" datos de 2024.

"El mercado de trabajo español funcionó en 2025 prácticamente de manera perfecta, es decir, ha sido la gran variable económica de todos y cuantos elementos han funcionado sobre nuestra economía. De hecho ha sido un año, el 2025, todavía mejor que el 2024", ha expuesto Pérez Rey en la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de diciembre.

Asimismo, el secretario de Estado de Trabajo ha recalcado que con el descenso del paro registrado en diciembre, con 152.048 personas (-6%) menos en desempleo, se logran 56 meses consecutivos de caídas del paro.

"Hemos sacado a uno de cada cuatro parados de la lista del desempleo, sobre todo a mujeres y jóvenes", ha expuesto Pérez Rey, que ha recalcado que esta "metamorfosis" del mercado laboral se ha logrado gracias a la última reforma laboral.

Por su lado, el secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado que España ha vuelto a crear medio millón de trabajos en este 2025 y que todos los meses han sido récord histórico para la afiliación. "Nunca ha habido un mes de diciembre con un número de afiliados tan alto, pero tampoco de noviembre, de octubre y así desde el mes de enero", ha expuesto.

Además, ha recalcado que una de las "claves del éxito" de la economía española de los últimos años ha sido la capacidad de atraer trabajadores extranjeros, que han totalizado al cierre de 2025 en 3.085.477 ocupados tras sumar 204.659 afiliados en diciembre.

Sobre el trabajo autónomo, el 'número dos' de Seguridad Social ha puesto el foco en que casi dos de cada tres nuevos afiliados al RETA se concentran en actividades de alto valor añadido: actividades profesionales, científicas y técnicas (sección M) y de la información y comunicación (sección J).

"Cerramos el año en niveles récord. En términos desestacionalizados, nos encontramos en el punto más alto de la serie. El resultado acumulado nos vuelve a colocar por cuarto año consecutivo por encima de los 500.000 nuevos afiliados. No solo se crea mucho empleo, sino que el que se crea es de mejor calidad", ha expuesto Suárez.

