El Gobierno logra el apoyo de UGT al acuerdo para implantar las 35 horas en la AGE y espera a CCOO y CSIF

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MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Función Pública ha logrado el apoyo de UGT al acuerdo para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) y buscará que CCOO y CSIF se sumen al mismo este viernes, durante una reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE convocada para las 10.30 horas, según han informado este miércoles fuentes sindicales.

La reunión de esta mesa también incluía en el orden del día la Oferta de Empleo Público (OEP) de la AGE para 2026, que el Gobierno trasladó el pasado lunes que sería similar a las casi 27.000 plazas de 2025, aunque finalmente no se abordará esta cuestión el viernes a fin de dar más tiempo a la negociación.

Según las fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el Gobierno ha presentado este miércoles un nuevo documento para la implantación de las 35 horas en la Administración del Estado, que UGT ya ha dicho que apoyará y que CCOO y CSIF aún tienen que valorar, sobre todo para comprobar que el texto final recoja sus demandas.

En este sentido, CSIF ha reclamado que la jornada semanal de 35 horas incluya al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de Educación, así como que se reduzca de manera proporcional las jornadas laborales especiales, para pasar de 40 a 37,5 horas.

Por su parte, para UGT Servicios Públicos, el nuevo texto presentado por el Gobierno contempla mejoras suficientes para que el sindicato lo avale. Entre ellas, ha señalado en un comunicado, figuran el compromiso de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días; el cómputo anual de horas correspondiente a esta nueva jornada (1.533 horas), y la adaptación de la jornada de especial dedicación (37 horas y media), así como la concreción de los horarios fijos de presencia.

"UGT Servicios Públicos considera que este acuerdo consolida una reivindicación histórica, ya que la jornada de 35 horas dejará de ser una mejora opcional y pasará a convertirse en un derecho reconocido y de aplicación para todo el personal de la Administración General del Estado", ha subrayado la organización, que ha recordado que esta medida era un compromiso contemplado en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI suscrito por su sindicato y CCOO.

Éste último valorará ahora de manera interna el nuevo texto del Gobierno para concretar el viernes si se suma al acuerdo que, por ahora, sí tiene el respaldo de UGT.

LA OEP SE SEGUIRÁ NEGOCIANDO

La oferta de empleo público para 2026 finalmente no se tratará en la mesa general de la AGE del próximo viernes tras reclamar varios sindicatos a la Administración que presente nuevas cifras y asegure que se va a crear empleo neto.

En este sentido, tanto UGT como CSIF han pedido una negociación más amplia, que aborde las necesidades específicas de cada sector con la entrada en vigor, hacia mediados de abril, de la jornada de 35 horas.

Este sindicato ha insistido en que sólo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la nueva jornada y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Por su parte, CSIF quiere que se supere la oferta de 2025 tanto en plazas de acceso libre como en promoción interna, y que se refuercen ámbitos "especialmente deficitarios" de personal, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización de extranjeros.