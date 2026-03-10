El Gobierno nombra a Jorge Alberto Ferreras como director general de Tributos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - Madero Cubero - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado el nombramiento como director general de Tributos de Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, quién pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, según consta en las referencias del Consejo de Ministros de este martes.

Ferreras es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (Icade), realizando parte de sus estudios en la Université catholique de Louvain (Bélgica) y la Stockholm School of Economics (Suecia).

La mayor parte de su carrera profesional ha estado centrada en la fiscalidad internacional. Ha sido subdirector general de política tributaria del Ministerio de Hacienda desde 2024 y recientemente ha sido nombrado miembro del comité de expertos de cooperación internacional para temas tributarios de la ONU, así como coordinador del subcomité de fiscalidad patrimonial.

Desde 2017 desempeñó el puesto de consejero de finanzas coordinador en la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas, finalizando su período tras la última presidencia española del Consejo de la UE. Previamente fue subdirector general adjunto de fiscalidad internacional en la dirección general de tributos.

Es codirector de diversas publicaciones en el ámbito de la fiscalidad internacional y ha impartido seminarios de esta materia tanto en España como a través de colaboraciones con la OCDE en centros de México, Malasia, Corea o China. Fue condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil en 2019.