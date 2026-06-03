El Gobierno portugués enfrenta la segunda huelga general en seis meses contra su reforma laboral

Archivo - Huelga general en Portugal. - Georg Moritz/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de trabajadores en Portugal han participado en la huelga general convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), el sindicato mayoritario del país, en protesta por la reforma laboral, bajo el nombre 'Trabajo XXI', que el Gobierno del conservador Luis Montenegro busca implementar en el país.

La protesta ha afectado en mayor medida a sectores como el transporte, la educación o la industria, y la adhesión de trabajadores públicos ha estado por encima de empleados en el sector privado, mientras el Ejecutivo ha querido minimizar el impacto de la huelga.

Entre otras empresas, CGTP ha comunicado que en plantas de compañías como Bimbo, Bosch, Cerealto o Exide la participación ha sido superior al 90% e, incluso, algunas de las fábricas han tenido que cerrar por completo. Asimismo, el 62% de todos los vuelos programados en Lisboa han tenido que ser cancelados, según datos del operador de aeropuertos portugués.

La agencia de noticias portuguesa Lusa, de propiedad estatal, ha decidido paralizar su cobertura de noticias durante la jornada. "Ante la falta de noticias en la línea de información de Lusa desde la 1.00 horas (hora local), y en defensa de la dignidad del servicio público que presta la agencia, la Dirección de Información de Lusa ha decidido suspender el servicio", reza un comunicado.

La central sindical ha calificado de éxito la movilización de los trabajadores, quienes continúan en las calles de decenas de ciudades portuguesas, mientras que la ministra de Trabajo, Maria do Rosário Palma Ramalho, ha asegurado que "la mayoría de los portugueses están trabajando".

"Se puede concluir que la inmensa mayoría de los trabajadores portugueses del sector privado están trabajando en sus puestos. Otros han optado por el teletrabajo. En el sector privado, la huelga es mínima. En las fábricas, la gente trabaja", ha señalado la responsable de la cartera de Trabajo en declaraciones recogidas por el diario 'Publico'.

Sin embargo, el secretario general de CGTP, Tiago Oliveira, ha criticado estas palabras y ha pedido una reflexión al Gobierno sobre la reforma laboral que ya ha provocado la convocatoria de dos huelgas generales durante su mandato. El pasado 11 de diciembre, los portugueses vivieron otra convocatoria de paro contra las medidas laborales anunciadas por el Ejecutivo.

El Gobierno presentó hace unos meses la reforma laboral con el argumento de mejorar la competitividad del mercado de trabajo y aumentar la productividad. Entre sus medidas más polémicas --de un total de 100-- se encuentra la flexibilización de la negociación colectiva, permitir la subcontratación tras despidos colectivos, reducir los derechos de conciliación, la compra de días de vacaciones o el aumento de los sectores bajo servicios mínimos.

El pasado mes de mayo, el texto de la reforma llegó al Consejo de Ministros y este mismo miércoles el Gobierno ha establecido que será debatida en el Parlamento el próximo 18 de junio.